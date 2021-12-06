Вчені розповіли про те, що буде, якщо сонце згасне: за тиждень, рік, 1000 років

Зірки таких розмірів, як Сонце, «живуть» у середньому близько 10 млрд років, з яких зараз минуло ~4.5 млрд — отже, світити йому ще дуже довго. За рахунок Сонця наша планета отримує світло, тепло та тяжіння, яке не дає Землі відлетіти у відкритий космос. Всі умови, які забезпечують наше життя, створені завдяки Сонцю. І якщо воно зникне або якось змінить «режим» роботи — ця рівновага впаде.





Згаснути в одну мить Сонце не може, зате вчені точно знають, що станеться, якщо таке раптом (теоретично) трапиться.

Протягом тижня

Отже: Сонце більше не працює. Про це на Землі зможуть дізнатися приблизно через 8 хвилин – стільки часу потрібно, щоб останні фотони світла долетіли до нас. Після цього настане вічна ніч, у тому числі не буде видно і Місяця, бо сам він не випромінює світло, а лише відбиває його від Сонця. Натомість можна буде розглянути Юпітер.

Положення планети у космосі : позбавлена ​​Сонячного тяжіння, Земля почне вільно летіти у той бік, куди вона рухалася на момент зникнення зірки. Просте порівняння: якщо людина прив’яже камінь до мотузки, розкрутить мотузок над головою і відпустить – той полетить убік, у який дивився при відпусканні. Так рухатися планета зможе нескінченно, доки не зіткнеться з іншим космічним тілом, або не потрапить у поле тяжіння іншої зірки чи чорної діри. В «ідеалі», якщо Земля полетить у потрібний бік — через 43 000 років може потрапити на орбіту найближчої зірки: Альфа Центавра.

Що станеться з людьми, тваринами та рослинами : через відсутність ультрафіолетового випромінювання повністю зупиниться фотосинтез, і всі рослини загинуть у перші кілька тижнів. Найдовше протягнуті товсті дерева з діаметром від 50 см, за рахунок запасів цукрози. Новий кисень виробляти не буде кому, але дихати ми зможемо — запасів, навіть за поточного населення, вистачить приблизно на 1000 років.

Як зміниться температура та погода : планета почне остигати. У перші 3 дні середня температура опуститься до 0, до кінця тижня – до -17…- 20º . Теплі країни, не пристосовані до холоду, будуть залишені. Зупиняться припливи та відливи, не дутиме вітер, перестануть йти дощі, перестануть працювати «зелені» джерела енергії, але електрику, як і раніше, можна буде отримувати за рахунок згоряння органічних палив.

Протягом року

Погода і природа: температура опускатиметься, і через рік впаде приблизно до -73…-100º. Протягом кількох місяців (а швидше раніше) вимруть усі комахи і тварини — і через холод, і через загибель рослин та порушення харчових ланцюжків. Океани до кінця року покриються шаром льодом товщиною 10 м.

Людство: виробництво електрики зупиниться — навіть найсучасніші атомні електростанції не можуть працювати за температури -100º. Тому зникне централізоване енергопостачання. Ще якийсь час отримувати енергію можна буде з генераторів, доки не вичерпаються запаси виробленого бензину. Найдовше буде теплитися життя в Ісландії (за рахунок маленьких розмірів та інфраструктури, заточеної під морози) та Єллоустовні (за рахунок супервулкану, який довше зберігатиме тепло). Але вихід на відкрите повітря без спецзасобів навіть на кілька хвилин буде смертельним: легені просто замерзнуть.

Далі

Протягом другого року йтиме безперервний дощ – за рахунок конденсату вологи з атмосфери, зрідження кисню, водню та азоту. Рухливі шари ґрунту повністю руйнуються через рух лави під поверхнею. Якщо в Єллоустоуні та Ісландії (або десь ще) не встигнуть швидко облаштувати притулки з життєзабезпеченням — все людство вимре.

Температура : до кінця третього року середня температура на планеті впаде до -160 º, зрештою стабілізується в районі -400 º, і далі перестане опускатися.

Чи взагалі зникне життя на планеті?

Ні: під шаром льоду ще залишиться вода у рідкій формі. А в ній, у місцях виходу тепла від ядра Землі, житимуть примітивні бактерії. У такому стані «життя» на планеті зможе існувати мільйони років, і, можливо, в далекому майбутньому, потрапивши під промені іншої зірки, знову відродиться.