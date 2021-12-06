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Долар буде рости до 60 гривень: новий прогноз експертів

06.12.2021
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Як тільки гривня трохи зміцнила свої позиції на ринку, експерти масово видали нові неприємні прогнози. Аналітики кажуть, що долар може зрости до 60 гривень найближчим часом. Про це заявив Максим Орішак — співробітник Центру біржових технологій.


Звичайно, багато українців злякалися такої перспективи. Наскільки це реально — точно сказати важко. Фахівці пропонують різні теорії щодня.

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Що дестабілізує українську гривню

Перш за все, гривня дешевіє через загострення воєнного стану на сході України. Агресія Росії впливає на девальвацію. І якщо ситуація не стабілізується, то курс 60 гривень за $ 1 — це реальність, з якою зустрінуться у 2022 році українці. Заступники та економічні союзники України не зможуть вирівняти ситуацію.

Другий негативний фактор — це масовий виїзд українців за кордон. Сьогодні людей стримує тільки локдаун через коронавірус. Українці їдуть будувати інші країни, а не залишаються в Україні. Тому держава у соціально-економічному занепаді. Якщо міграція не зменшиться, гривня ще більше впаде у ціні.

Курс валют дестабілізувала поява великого гравця на ринку. Він з’явився раптово і почав скуповувати іноземну валюту. Саме через це і відбулося стрімке зростання у ціні долару.

Поки що курс 27 грн. за 1 долар. Експерти не виключають можливості того, що гривня посилить свою позицію до нового року до 26,3 грн.

Тому потрібно перемогти тривогу та уникнути масового проведення фінансових операцій з іноземною валютою. Краще зберігати готівку до “кращих часів”.

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06.12.2021
1 хвилина на прочитання

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