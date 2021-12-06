Долар буде рости до 60 гривень: новий прогноз експертів
Як тільки гривня трохи зміцнила свої позиції на ринку, експерти масово видали нові неприємні прогнози. Аналітики кажуть, що долар може зрости до 60 гривень найближчим часом. Про це заявив Максим Орішак — співробітник Центру біржових технологій.
Звичайно, багато українців злякалися такої перспективи. Наскільки це реально — точно сказати важко. Фахівці пропонують різні теорії щодня.
Що дестабілізує українську гривню
Перш за все, гривня дешевіє через загострення воєнного стану на сході України. Агресія Росії впливає на девальвацію. І якщо ситуація не стабілізується, то курс 60 гривень за $ 1 — це реальність, з якою зустрінуться у 2022 році українці. Заступники та економічні союзники України не зможуть вирівняти ситуацію.
Другий негативний фактор — це масовий виїзд українців за кордон. Сьогодні людей стримує тільки локдаун через коронавірус. Українці їдуть будувати інші країни, а не залишаються в Україні. Тому держава у соціально-економічному занепаді. Якщо міграція не зменшиться, гривня ще більше впаде у ціні.
Курс валют дестабілізувала поява великого гравця на ринку. Він з’явився раптово і почав скуповувати іноземну валюту. Саме через це і відбулося стрімке зростання у ціні долару.
Поки що курс 27 грн. за 1 долар. Експерти не виключають можливості того, що гривня посилить свою позицію до нового року до 26,3 грн.
Тому потрібно перемогти тривогу та уникнути масового проведення фінансових операцій з іноземною валютою. Краще зберігати готівку до “кращих часів”.
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