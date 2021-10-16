Нафтогаз попереджає, з 1 жовтня ціна для деяких платників зросте до 16,56 грн за кубометр газу

Газ за ціною 16,56 грн за 1 кубометр? Так, рівно стільки нарахують споживачам “Нафтогазу” у жовтні. Сума здається захмарною, при чинній ціні 7,96 грн/куб. Що потрібно зробити, щоб платити менше? Громадяни мають підписати договір про те, що є постійними клієнтами компанії та обрати вигідний тариф для себе.





Це цілком обґрунтований тариф – запевняє постачальник. Не знання закону не звільняє від відповідальності. Тому вже краще зараз зазирнути у платіжки, та перевірити, хто постачає газ, ознайомитись із тарифом, звірити показники на лічильнику.

Якщо вас за невідомих обставин перевели до “Нафтогазу”, маєте 60 днів на підписання договору — про це офіційно зазначено на сайті компанії. Також всі охочі громадяни можуть перейти до інших постачальників, та стати їх клієнтами. Зробити це можна навіть у режимі онлайн.

Експерти радять “тримати руку на пульсі”, адже якщо не оформити договір із газзбутом, то через 2 місяці власник має право відключити його постачання. Також часто, коли споживачі не цікавляться, кому і за що вони платять, їм нараховують високі борги.

Чи знали ви, що сьогодні близько 50 компаній є постачальниками газу. Українці можуть обрати будь-яку і стати її клієнтом.

Підписати договір (умову) можна через:

офіційні сайти постачальників;

“Приват 24”;

відділення “Нової Пошти”;

відділеннях Ощадбанку, ПУМБ, Таскомбанку тощо.

Більше інформації можна дізнатись за контактним номером телефону оператора компанії.

Щоб заключити договір через сайт “Нафтогазу”, потрібно виконати наступне. Авторизуватись через додаток “Дія” за допомогою сканування QR-коду. Після подачі заяви, кожен потенційний клієнт отримує номер. З його допомогою можна буде стежити за статусом. Коли договір вступить у зміну, статус заявки автоматично зміниться на “Завершено”.