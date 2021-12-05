В Украине хотят начать продавать все лекарства по электронным рецептам

В украинских аптеках без рецепта врача можно купить огромное количество медикаментов. Для сравнения, в Европе невозможно без назначения даже аналог «валерьянки» купить. А в Украине до недавнего времени даже дети могли покупать лекарства. И вот в правительстве хотят пересмотреть вопрос «доступности» лекарственных средств. Для этого стране необходимо «фармацевтическое страхование».





Так, например, с недавних пор медикаменты перестали продавать детям младше 14 лет. Отпускаются даже капли в нос только при наличии паспорта у тинейджеров. Но на этом изменения не прекратятся.

Что нужно будет сделать, чтобы получит лекарство в аптеке

Суть медицинского страхования заключается в том, что любой медикамент можно будет получить только при наличии электронного рецепта. Прийти в аптеку просто так и купить антибиотики, противовирусные средства, препараты от аллергии, витамины и другие лекарства не получится.

Если человеку нужно лекарство, порядок действия таков: сначала нужно пойти на прием к семейному врачу. Специалист выдаст электронный рецепт. Уже при наличии цифрового документа можно отправляться в любую аптеку и покупать медицинские препараты.

Для украинского гражданина смириться с таким законом сложно. По данным государственной службы статистики украинцы ежегодно тратят 35 млрд. гривен на препараты с недоказанной эффективностью. Иногда они сами покупают их, иногда по назначению врачей. На эту тему уже высказывался доктор Комаровский и рассказал о популярных «факапах» врачей.

Чтобы исключить и такой вариант, когда медицинский работник получает бонусы за назначение, в Министерстве Здравоохранения Украины разработают протоколы лечения разных болезней и утвердят их. При этом что и чем лечить уже давно прописано в МОЗ. Никто ничего нового не придумает, а врач не сможет выписать ненужное лекарство.