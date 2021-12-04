Яка їжа вбиває людину щодня: дієтологи називали топ-3 найнебезпечніші продукти

Їжа вбиває, і може зробити це дуже повільно або швидко. Деякі продукти отруюють життя та можуть спровокувати страшні захворювання, такі як онкологія. Як бути, коли навколо так багато небезпек? Які продукти заподіюють найбільшої шкоди.





Токсини в їжі — верхня частина небезпечних продуктів для здоров’я людини

Немає на 100% корисної чи шкідливої їжі. Однак існує та, в якій шкода значно вища, ніж переваги. В першу чергу “алкоголь”. Це небезпечний токсин, від якого варто відмовитись. Американський інститут раку провів дослідження, і ось які результати:

алкоголь викликає онкологію;

етил скорочує тривалість життя;

отруєння токсином.

Чи вартий стан алкогольного сп’яніння таких ризиків? Звичайно, ні, але люди не зупиняються.

Оброблено м’ясо — інший вбивця. Так, виявилося, що ковбаса, сосиски, сушене м’ясо – канцерогени першої групи. Регулярне використання таких продуктів викликає рак. Якщо кожен день вживати лише 50 грамів обробленого м’яса, ризик раку товстої кишки збільшується на 16%.

Також ці продукти призводять до погіршення здоров’я, а саме:

підвищує артеріальний тиск;

хвороби серця;

проблеми з легенями.

Закриває трійку лідерів – лимонад та інші напої, що містять цукор. Регулярне їх вживання збільшить ризик ранньої смерті на 21%.

Але що справді жахливо, то це те, що всі ці продукти можна знайти на святковому столі українців. І ця культура залишається незмінною протягом багатьох років. Тому вчені та дієтологи рекомендують вживати більше овочів та морської риби і, звичайно, ніякого алкоголю. Так, такий банкет виглядає менш апетитно, але життя продовжить гарантовано.