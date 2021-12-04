Как понять, что лечение назначили неправильно – рассказывает доктор Комаровский

Ни для кого не секрет, что многие врачи в угоду себе назначают пациентам ненужные препараты. В ход идет все, что не вредит, но и пользы не приносит. Поэтому, нужно знать, когда врач дал неправильное назначение. Даже в 2021 порой нужно быть Бароном Мюнхгаузеном и вытащить из болота самого себя за волосы.





Популярные умышленные и нет ошибки врачей

Первое, от чего предостерегает Евгений Олегович — от несуществующих диагнозов. Если слышите, что врач говорит о дисбактериозе, диатезе, дискинезии желчевыводящих путей — от такого специалиста нужно держаться подальше. Несуществующие болезни лечат бесполезными и ненужными препаратами. Может дойти даже до уколов и капельниц, которые стоят тысячи гривен.

БАДы вообще не являются медицинским препаратом. Но они могут вызвать аллергическую реакцию у человека, стать причиной отравления и тд.

То же самое касается и гомеопатии. Стоят препараты дорого, а в составе кроме мела и подсластителя нет ничего. Нет ни одной научной статьи об их эффективности. Но люди верят врачам и покупают их.

Вторая ошибка — это неправильная тактика. Доктор рассказал, что это значит: например, при простуде (ОРВИ) выписывают антибиотики. Этого делать нельзя, все симптомы пройдут самостоятельно через неделю. Иммунная система организма запомнит вирус, а дальше будет защищать от него.

А вот если укол был болезненным или рука отекла после капельницы — в этом не всегда виноват врач.

Третья ошибка — народная медицина: ингаляции над варенным картофелем, растирка водкой, луковый сок в нос нужно исключать. Есть доказательная медицина, все остальное — сомнительно и не доказано.

Спорить с врачом бесполезно в таких ситуациях. Просто послушайте, сделайте выводы, а потом пойдите к другому специалисту. Это будет самым верным решением.