Сніг та -1: синоптики розповіли про погоду на початку тижня

Допоки на сході та півдні України громадяни насолоджуються бабиним літом, в Карпатах випав перший сніг. Синоптики розповіли, що така погода найближчим часом буде у багатьох областях країни.





Наближається холодний циклон. Він принесе сильні зливи, сніги та похолодання. З понеділка найхолодніше буде у західних областях. Тут стовпчики термометрів показуватимусь не більше +13 весь тиждень.

На півдні та сході температура впаде на 5-10 градусів та залишиться на рівні +18…+23 градусів тепла.

Найбільшу кількість опадів очікують у Карпатах, тут пройдуть рясні зливи, випаде мокрий сніг у горах і весь час дутиме сильний вітер. Подекуди температура повітря впаде до -1 градуси. На півночі буде трохи менше опадів, але виходити з дому без парасольки не варто.

У Дніпрі сильні пориви вітру. Штормові попередження оголошуватимуть з понеділка по п’ятницю.

У центральній частині країни, на півдні та сході відзначається підвищена вологість повітря, але опади малоймовірні.

У столиці в понеділок буде сонячна та суха погода. Тому кияни зможуть насолодитись осіннім теплом. Але з вівторка температура повітря вночі впаде до +10 градусів тепла, а вдень до +18.

19 вересня відзначають Михайлів день, у давнину люди спостерігали за погодою у цей час та робили прогнози на осінь. Як день пройде, така осінь і буде. Якщо на деревах з’явиться іній, то зима буде сніжною.