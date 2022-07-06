Кінець пільговим тарифам: Monobank анонсував зміни в роботі

Пільгові тарифи припинять свою дію вже з першого серпня. До того ж банківська установа анонсує зняття обмежень на отримання готівки та банківські переводи.





Один з найдемократичніших банків країни повідомляє про скасування пільгових тарифів з першого серпня. Це рішення керівництва Монобанку обумовлено підвищенням облікової ставки до 25 відсотків, рішення про яке Нацбанк оголосив місяць тому.

Згідно з повідомленням, банк повертає стандартні умови обслуговування кредитних карток та розстрочок клієнтів. З серпня актуальні ставки становитимуть 3,1 відсотка по кредитній картці та 1,9 відсотка по кредитах чи розстрочках.

Але для кредитних договорів, відкритих до першого серпня, актуальні умови діятимуть до закінчення терміну дії договору. До того ж представники банку наголошують на скасуванні обмежень на зняття готівки та банківські переводи. З першого липня можна переказувати гроші між клієнтами банків та знімати готівку без попередніх обмежень. Наразі, окрім банкоматів партнерів Монобанк, отримати готівку можна в деяких супермаркетах, мережах магазинів, заправних станціях тощо.

Серед актуальних нововведень співробітники банку пропонують також скористатись послугою перенесення мобільного номеру клієнта з фізичної на електронну SIM-карту. Таким чином користувачі послуг банку зможуть ще надійніше вберегти свої верифікаційні дані та убезпечити свій електронний гаманець від зловмисників.