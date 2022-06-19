Окупанти заволоділи базою боржників ПриватБанку

Житель тиччасово окупованої Херсонської області раптом став боржником «Тінькофф Банк». Будучи клієнтом державного «ПриватБанку», українець неабияк здивувався, коли йому почали приходити повідомлення з іншого, ще й російського банку. До того ж причину передачі боргу іншій фінустанові, новий кредитодавець пояснити так і не зміг.





Про прикрий випадок, що трапився з херсонцем широкому загалові стало відомо із повідомлення у Телеграм-каналі «Двач». За словами постраждалого, одного дня він отримав СМС про те, що його борг за кредиткою Привату на суму понад 100 тис. грн було передано у «Тінькофф Банк». За словами начебто нового кредитодавця, ця процедура була проведена згідно з договором поступки правами вимоги.

Проте ніяких домовленостей між Приватом та банком Тінькофф немає і бути не може. Пояснити ж такі повідомлення можна лише тим, що окупанти заволоділи базою даних клієнтів українських банків на зайнятій ними території. А тепер вони схоже вирішили збагатитися коштом по суті взятих у полон на власній землі мирних мешканців. Адже у СМС про передачу заборгованості, менеджер «Тінькофф Банку» також повідомив українцю, що незабаром він отримає інструкції щодо нових правил повернення кредиту.

Варто зазначити, що раніше російські окупанти запевняли місцевих жителів, що їм не потрібно буде повертати борги українським банкам. Таким чином вони намагалися переманити на свій бік мешканців українського Херсону.

Нагадаємо, що очільник Херсонської облради Олександр Самойленко днями звернувся до жителів регіону із проханням за можливості виїхати з окупованої території. Чиновник пояснив, що незабаром українські війська почнуть операцію зі звільнення області. Тож мирним мешканцям варто поїхати ще до початку активних бойових дій, щоб «розв’язати руки» військовим та прискорити звільнення Херсонщини.