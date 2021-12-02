Популярний серед українців iPhone визнають застарілим

Apple визнає iPhone, що вийшов у 2014 році, застарілим. Про це повідомляє видання “MacRumors”.





Журналістам стало відомо, що 31 грудня iPhone 6 Plus буде поміщений до списку застарілих девайсів. “Це означає, що минуло більше п’яти років з того часу, як Apple припинила поширення пристрою для продажу”, – зазначили автори. При цьому сервісні центри продовжуватимуть обслуговувати смартфони клієнтів строком до семи років після випуску девайсу, але за наявності запчастин.

Зазначається, що iPhone 6 Plus був анонсований разом із меншим iPhone 6 в один рік. Проте виробництво iPhone 6 Plus припинилося у 2016 році, тоді як на окремих ринках Apple продовжувала реалізовувати базовий смартфон. У зв’язку з цим iPhone 6 буде додано до списку раритетних гаджетів пізніше. Також Apple кілька років тому перестала постачати смартфони вказаної серії новими версіями ПЗ.

Випущений у 2014 році iPhone 6 Plus виявився першим смартфоном Apple, який отримав збільшену до 5,5 дюймів діагональ дисплея. Також апарат вийшов із процесором Apple A8, одним гігабайтом оперативної пам’яті, одинарною камерою роздільною здатністю вісім мегапікселів, вбудованим у кнопку дактилоскопічним сенсором, NFC.