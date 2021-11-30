Электромобили Dongfeng EX1 и Volkswagen E-Bora

Электромобиль Dongfeng EX1 2020

В поисках бюджетного электрокара непременно стоит обратить внимание на Dongfeng EX1 2020. Несмотря на относительно небольшую цену, авто обладает отличными ходовыми качествами. Основой для разработки модели стал Renault Kwid. В базовой комплектации электрокар оснащен мотором мощностью 45 л.с. На одном заряде можно пройти 271 км, при этом максимальная скорость составляет 105 км/ч.





Особенности бюджетного электромобиля Dongfeng EX1 2020

Бюджетный электромобиль Dongfeng EX1 2020 не доставит хлопот в эксплуатации. Для полной зарядки аккумулятора требуется всего 4,5 часа. А если использовать для этого специализированное зарядное устройство, то восполнит 80% аккумулятора можно всего за полчаса.

Сильный дизайн фар головного света, а также противотуманные фары на светодиодах.

Изготовление переднего бампера из специального пластика. Кузов обладает компактными размерами, в дизайне органично сочетаются все элементы.

Масса кузова всего 921 кг.

Это легкое, маневренно транспортное средство, которое сопровождается действительно скромным ценником.

Заказать новый автомобиль недорого

Салон авто отделан качественными материалами, дизайн стандартный, никаких излишеств. По невысокой цене можно заказать хорошее транспортное средство, техническая оснащенность которого включает в себя передовые технологии. Отличная возможность стать владельцем новенькой машины по умеренной цене!

Характеристики

На сайте BEXHILL TRADING

Запросы для поиска

Легковые электромобили, Электромобиль Dongfeng EX1 2020, Dongfeng EX1 2020, Электромобиль, Легковые автомобили

Легковой электромобиль Volkswagen E-Bora 2020

Отличным соотношением эксплуатационных характеристики и стоимости обладает электрокар Volkswagen E-Bora 2020. Паспортный запас хода составляет 270 км, а максимальная скорость до 150 км/ч. В базовой комплектации авто предусмотрен двигатель мощностью 136 л. с. Батарея поддерживает режим быстрой зарядки, так что полностью восстановить емкость можно за 63 минуты.

Почему электромобиль Volkswagen E-Bora пользуется большой популярностью

И по дизайну, и по ходовым качествам это настоящий Volkswagen, которого любят и ценят многие. Багажник электрокара большой, вместительный, как и салон. Можно сказать, что модель Volkswagen E-Bora 2020 идеально подходит для семьи. Среди прочих особенностей электрокара также можно назвать:

надежную и экономичную батарею;

минимальные вложения в процессе эксплуатации;

использование платформы MQB, которая специально предназначена для электрокаров.

В домашних условиях полностью зарядить батарею можно всего за 5 часов. Так что даже без специального зарядного устройства с обслуживанием не возникнет вопросов.

Как приобрести электрокар недорого

Семейный электрокар на 5 человек доступен к заказу по небольшой стоимости и с минимальным сроком ожидания. Как показывает практика, с поиском запчастей для обслуживания и ремонта нет проблем. Выбирайте высокотехнологичные транспортные средства, управление которыми доставит массу удовольствия.

Характеристики

На сайте BEXHILL TRADING

Запросы для поиска

Электромобили, Электрокары, Электромобиль Volkswagen E-Bora 2020, Volkswagen E-Bora 2020, Электромобиль, Легковые автомобили