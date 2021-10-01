Стоит ли покупать iPhone 13 Pro

Для рынка гаджетов характерна ситуация, когда с выходом новой модели предыдущие версии устройств падают в цене. Именно так произошло и со смартфонами Apple: сразу после анонса 13 серии стоимость iPhone 12 заметно снизилась. В связи с этим пользователи начали задаваться вопросами, не завышены ли цены на Айфон 13 Про и не лучше ли купить предыдущую модель по гораздо более интересной стоимости? Конечно, подобные решения каждый принимает для себя сам. А мы в своей статье постараемся осветить основные преимущества флагмана от Apple и тем самым дать вам пищу для размышлений.





Инновационные технологии iPhone 13 Pro

Экран Super Retina XDR. Его преимуществом является прирост яркости на 28%, благодаря которому даже на ярком солнце изображение будет хорошо различимым. Достоинством экрана также можно назвать увеличенный охват цветовой палитры и максимально реалистичную цветопередачу. Стоит сказать и о высокой четкости: разрешение 2778х1284 пикселей позволяет детализировать картинку до мельчайших штрихов. Новини по темі Астрологи рассказали, кому октябрь подарит финансовую удачу

Астрологи розповіли, кому жовтень подарує фінансову вдачу Динамическая частота обновления кадров 120 Гц. Этот показатель дает двукратное повышение плавности изображения, что дарит новые впечатления при просмотре фильмов, динамичных спортивных соревнований или во время игр. Чтобы дисплей с высокой герцовкой потреблял меньше энергии, разработчики внедрили системы автоматической регулировки частоты обновления экрана. Если пользователь просматривает фото, читает или работает с офисными приложениями, частота снижается. Но как только смена картинки на экране становится более динамичной, устройство тут же повышает этот параметр. Топовый «яблочный» процессор A15 Bionic. Этот чип с 6 ядрами CPU, 5 ядрами GPU и 16-ядерной системой Neural Engine характеризуется быстродействием, высокой производительностью и мощностью. С ним абсолютно все процессы запускаются и идут ощутимо быстрее. Важным достоинством процессора Apple A15 Bionic также считается энергоэффективность: даже при самой высокой нагрузке чип расходует энергию аккумулятора максимально экономно. Премиальная оптика. Возможность делать качественные снимки при любых внешних условиях – это то, что очень привлекает пользователей в смартфонах Apple.

В новом iPhone 13 Pro фотографии станут еще более четкими, контрастными, детализированными и красочными, так как для этого в нем установлены три инновационные камеры:

телефото-объектив с трехкратным оптическим зумом, системой оптической стабилизации и фазовой фокусировкой PDAF;

широкоугольный объектив с оптической стабилизацией со сдвигом матрицы для качественных снимков «на ходу»;

ультраширокоугольный модуль с углом охвата 120 градусов.

В дополнение к моноблоку с оптикой, расположенному на задней панели смартфона, есть также фронтальная камера. Хотя ее параметры остались такими же, как и в 12 серии, качество фото повысилось за счет новых технологий обработки.

Даже этих инноваций достаточно, чтобы убедиться в превосходстве iPhone 13 Pro над своим предшественником. А если к этому добавить увеличенный ресурс автономности, улучшенную защиту от влаги, стеклокерамическое покрытие экрана Ceramic Shield и другие преимущества, то выбор в пользу нового флагмана будет очевидным.