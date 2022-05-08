Стало відомо, коли в Україні може різко змінитись курс долара та євро

Днями Національний банк України опублікував звіт, в якому розповів про умови, за яких можна буде скасувати обмеження на обіг іноземної валюти. Регулятор і сам бажає чимскоріше повернутися до політики плаваючого курсу, тобто зняти контроль й дозволити ринковим інструментам самостійно регулювати процес курсоутворення. Та цього поки що не дозволяє макроекономічна ситуація в країні.





Зняти жорсткий контроль над курсом НБУ зможе як тільки валютний ринок поверне собі здатність до самобалансування. Це головна і єдина умова, із виконанням якої регулятор зможе відпустити курс валют у вільне плавання.

Виконання цієї умови перш за все пов’язане з економічною стабілізацією країни, що в умовах війни є непростим завданням. Та попри все Нацбанк вже намагається потроху ослаблювати валютний контроль, щоб перехід до плаваючого курсу був більш м’яким й не спричинив до різкого здорожчання долара і євро.

До прикладу минулого місяця НБУ вже дозволив банкам продавати валюту своїм клієнтам. На цю процедуру звісно ж наклали деякі обмеження. Наприклад, банкам заборонили встановлювати курс, що більш ніж на 10% перевищує офіційний (до 32,18 грн/дол). Окрім цього фінустанови зобов’язали продавати іноземну готівку лише в такій кількості, в якій її було придбано цього ж дня. Однак навіть таке здавалось би незначне послаблення в умовах війни – це вже великий крок вперед, до саморегулювання курсу.

Наступними ж кроками Національного банку буде припинення фінансування дефіциту державного бюджету. І лише після цього можна буде врешті зняти жорсткі обмеження на курс валют. Тоді українці знову зможуть вільно купувати іноземну готівку у банках за значно нижчим курсом, аніж зараз.

А до цього часу громадянам схоже доведеться суттєво переплачувати за долари та євро у обмінниках, що намагаються спекулювати на фінансових обмеженнях. Адже в порівнянні із граничною ціною долара в банку, що становить 32,18 грн/дол, обмінники пропонують «американця» не дешевше, ніж за 34 грн/дол.