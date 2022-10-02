Гороскоп на воскресенье, 2 октября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 2 октября, Луна в Козероге сулит благодать и выгоду. Будьте осторожны со здоровьем: старайтесь не мерзнуть. Сегодня могут вспыхнуть давно угасшие чувства. Не спешите от них отказываться.

♈ Овен

Начало месяца принесет с собой решение и финансовых проблем. Поверьте, что у вас скоро будут средства, необходимые для погашения ваших долгов, Овен. Освободите место для больших прибылей — вы действительно пройдете через портал изобилия. Итак, ощутите, что вас держат и поддерживают окружающие таинственные силы. PS: Разговоры о семейных деньгах и наследстве также, скорее всего, будут происходить прямо сейчас.

Космический совет: настройтесь на разговоры о деньгах и будущем.

♉ Телец

Процесс проявления истинных желаний не должен ощущаться как война. Вы находитесь в той точке своего пути, когда вы принимаете иньский подход к созданию жизни, которую вы желаете и заслуживаете. Вместо того чтобы играть в старую игру в перетягивание каната, вы начинаете менять внутренний ландшафт. Вы начинаете воплощать то, что действительно хотели годами. Вы понимаете, что-то, что вы ищете, также ищет вас, и что перемещение в пространство восприимчивости является секретом призывания чудес.

Космический совет: вас ждут невероятные любовные приключения!

♊ Близнецы

На старт, внимание, марш! Пришло время задействовать вашу амбициозную сторону и претворить данный план в жизнь. Шагнуть в неизвестность всегда страшно. Воспринимайте эту пьянящую смесь волнения и страха как признак того, что вы на правильном пути. Что Вселенная утверждает, Близнецы: ваша жизнь вот-вот изменится к лучшему. Помните, прямо сейчас важна целеустремленность. Вместо того чтобы пытаться сделать все сразу, придерживайтесь обязательств, которые вы уже взяли на себя и перед другими.

Космический совет: задействуйте амбициозную сторону в делах.

♋ Рак

У нас на кону случай любовного опьянения, Рак. Не говоря уже о страсти, которая является синонимом новой связи. Однако не спешите добраться до определенного пункта назначения или во всем разобраться. Наслаждайтесь множеством моментами, которые предлагаются вам прямо сейчас! Что-то подсказывает, что дальше будет только лучше.

Космический совет: наслаждайтесь моментами в реальном времени.

♌ Лев

Даже серьезные отношения имеют свои особенности, Лев. Например, повороты, к которым вы можете быть готовы или не готовы. Вам важно помнить, что вы проявили связь с кем-то очень важным в своей жизни по какой-то причине и что вы поддерживаете рост друг друга на духовном уровне. Доверьтесь себе, чтобы быть якорем как для себя, так и для других через все изменения, через которые вы проходите в данный момент.

Космический совет: обратите внимание на тех, о ком позабыли.

♍ Дева

Нет никаких сомнений в том, что вы суетились усерднее, чем когда-либо прежде. Вы постоянно появляетесь для тех, кто в этом нуждается. Но насколько вы внимательны к себе в эти неспокойные времена? Как часто вы садитесь наедине с собой, чтобы оценить, что на самом деле происходит внутри? Сегодня вам предлагается найти баланс между материальным и духовным. Ухаживать за своим собственным садом, прежде чем вы выйдете, чтобы выполнить множество ролей и обязанностей, которые от вас требуются.

Космический совет: отдавайте предпочтение заботам о себе.

♎ Весы

Сегодня у вас есть настроение отправиться в путешествие по закоулкам памяти. Чтобы посетить места, которые занимают особое место в вашем сердце, перелистайте страницы старых фотоальбомов и воссоединитесь с друзьями, которые знали вас до того, как вы стали тем, кем вы являетесь сегодня. Некоторые из вас могут даже почувствовать вдохновение, чтобы соединиться со своими корнями, посетить свой семейный дом или углубиться в свои предки. Позвольте себе насладиться запахом и вкусом знакомого, не теряя связи с тем, что предлагает вам настоящее.

Космический совет: не забывайте о прошлом, двигаясь вперед.

♏ Скорпион

Большие дела не случаются за одну ночь. Повторяем: большие дела не случаются за одну ночь. Мы должны быть готовы последовательно работать над достижением наших целей. Мы должны быть готовы проявить себя для того, кого и что мы любим, как в плохие дни, так и в хорошие дни — и эта способность проявить себя теперь становится вашей суперсилой, Скорпион. О чем вам сегодня напоминают звезды: верьте, что скоро вы доберетесь до нужного пункта назначения.

Космический совет: пусть постоянство станет вашей суперсилой.

♐ Стрелец

Мы склонны гордиться тем, что являемся мастерами своего дела. Но в процессе мы забываем, что все когда-то были новичками. Просто напоминание: не бойтесь неизвестного, Стрелец. Не бойтесь начинать сначала, если вы чувствуете к этому призвание. Сейчас идеальное время для повышения квалификации, чтобы вернуться к своим книгам или инвестировать в этот курс за границей. Звезды говорят о том, что ваши усилия принесут великолепные результаты.

Космический совет: вы должны вкладывать энергию в призвание.

♑ Козерог

Беда в том, что мы держимся и держимся. А потом еще подержимся. Может ли это быть необходимостью и в вашем случае? Вы беспокоились о том, как деньги и другие ресурсы попадут к вам? Вот что нужно помнить, когда вы вибрируете на частоте нехватки: сжатый кулак не может освободить место для Милости. Итак, замени страх верой, Козерог. Перейдите в пространство капитуляции. Если следовать закону изобилия, то все, что вы вкладываете во Вселенную, вернется к вам многократно.

Космический совет: замените страх на истинную веру.

♒ Водолей

Ходить вокруг да около никогда не было в вашем стиле, Водолеи. Зачем начинать сейчас? Звезды призывают вас перейти в пространство ясности относительно того, что вы ищете в этой связи, и передать то же самое другому. Что-то подсказывает, что развивающиеся отношения сулят удачу. Подслушано на космической конференции: потенциал того, что вы можете сотворить, безграничен.

Космический совет: выражайте свою правду открыто.

♊ Рыбы

Легче и проще не говорить о важных вещах. Но вы слишком хорошо знакомы с опасностями заметания вещей под ковер, Рыбы. То, что звезды призывают вас сделать сегодня, — это протянуть руку. Чтобы поделиться своей точкой зрения, будучи открытым к тому, что они должны сказать. Вы можете или не можете найти решение сразу, и это нормально. Важно только то, что вы готовы сделать шаг в правильном направлении.

Космический совет: начните говорить о вещах, которые важны.