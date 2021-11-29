В Украине стало проще следить за переводами граждан

В Украине с 27 ноября вступил в силу новый порядок обмена данными, подлежащими финансовому мониторингу. Документ призван урегулировать вопросы информационного взаимодействия между банками и Государственной службой финмониторинга. Благодаря таким законодательным изменениям, государству станет гораздо легче контролировать денежные операции украинцев.





Новый порядок взаимодействия субъектов первичного финмониторинга и государства внесет несколько важных изменений в привычную систему. В частности:

улучшится контроль за денежными операциями, поскольку данные о транзакциях от всех финансовых учреждений будут аккумулироваться в удобном и готовом для анализа виде;

система будет автоматически синхронизироваться со всеми необходимыми реестрами, например Единым реестром юрлиц, что будет способствовать более простому и качественному сбору данных;

Государственная служба финансового мониторинга будет быстрее анализировать полученную информацию, ведь автоматизация сбора данных сделает этот процесс гораздо проще;

существенно снизится влияние человеческого фактора и вероятность случайной ошибки.

«Никаких изменений в порядке и объеме раскрытия информации о клиентах финансовых учреждений новые правила не предусматривают», – успокоил украинцев Владимир Павлик, руководитель отдела финмониторинга в Юнекс Банке. «Все требования к документации и контролю транзакций граждан останутся прежними».

Новый порядок изменит преимущественно технические аспекты функционирования системы финансового мониторинга, благодаря запуску единой системы обмена данными. Кроме того в тестовом режиме начнет работать электронный кабинет, предназначенный для субъектов первичного финансового мониторинга. Именно с помощью собственного е-кабинета банки и учреждения смогут передавать Госфинмониторингу информацию об операциях, которые они обязаны контролировать.

«Раньше обмен такими данными был довольно сложным и даже требовал специализированного программного обеспечения. Но когда работа новой системы наберет обороты, а банки и другие финучреждения освоятся в личном е-кабинете, обмен информацией по финансовым операциям украинцев перейдет на совершенно другой технический уровень. Процесс финмониторинга станет более простым и оперативным», – резюмировал эксперт.