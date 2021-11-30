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У гривны нет шансов: известен прогноз курса на эту неделю

Доллар и евро продолжают расти в цене.

30.11.2021
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Стоимость американской валюты на прошлой неделе дошла до отметки в 27 грн/долл. Чтобы сдержать рост доллара и удешевление гривни, Национальный банк вынужден был чуть ли не каждый день выходить на рынок и продавать около 350 миллионов долларов. Почему же устойчивость национальной валюты вдруг пошатнулась? Почему доллар, который еще неделю назад стремительно приближался к 26 грн, вдруг снова пошел на повышение?


По мнению отечественных финансовых экспертов, девальвация гривны имеет прежде всего политические причины. Угроза военного вторжения России в начале 2022 года сделала украинские облигации внутреннего займа не слишком привлекательными для иностранных инвесторов. Поэтому на текущей неделе тенденция к падению гривны, скорее всего, не ослабнет.

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Стоит отметить, что Международный валютный фонд на днях принял решение выделить Украине еще 700 миллионов долларов из обещанных 5 миллиардов кредитных средств в рамках программы «stand-by». Деньги госбюджет получит уже до конца июня 2022 года. Однако эксперты единогласно утверждают, что даже транш МВФ не спасет гривну от падения в условиях политического и энергетического кризиса.

 

Ведущий аналитик брокерской компании Roboforex Андрей Гойлов прогнозирует, что уже к концу текущей недели доллар вырастет по крайней мере до 27,35 грн за долл. Не будет отстаивать и главная европейская валюта. Евро до 5 декабря вполне может зафиксироваться на отметке 30,45 грн/евро.

Если же вы намерены приобрести валюту, пока ее цена не достигла катастрофических значений, эксперты советуют все же выбрать доллар. Из-за нового штамма коронавируса, свирепствующего в странах Европы, и нехватки энергоресурсов, единая валюта ЕС сейчас находится не в лучшем положении. Некоторые специалисты даже высказывают версии касательно скорого падения евро по отношению к доллару. Поэтому «американец» сейчас является самой надежной валютой для долгосрочных сбережений.

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30.11.2021
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