Тариф «Годовой» закончится 31 декабря, как и сколько будут платить потребители за газ?

Тариф «Річний» от Нафтогаза предлагает самую доступную стоимость на голубое топливо в Украине. Согласно его условиям потребители платят 6,45 грн. за 1 кубометр на протяжении года. Его действие заканчивается 31 декабря. По какому тарифу придется платить бытовым потребителям с 2022 года уже лучше задуматься сейчас. Потому что, если не перейти на выгодные цены можно заплатить «втридорога».





Новый год — новые цены

Украинцы уже не первый год живут в режиме «экономии». Частично этот образ жизни был перенят у европейцев. Частично граждане вынуждены считать «куда и сколько тратят» из-за низкого уровня жизни.

Нефтегаз уже сейчас предлагает клиентам заключить договора на год по тарифному плану «Фіксований». Он будет дороже, чем «Річний», но все равно ниже чем у многих других поставщиков. У некоторых компаний стоимость доходит до 15 и более гривен за кубометр.

В тарифе «Фіксований» стоимость газа 7,96 грн. за м куб. Он будет действовать до окончания отопительного сезона. При этом можно не бояться использовать газ сверх нормы.

Подключится к тарифу может каждый желающий через личный кабинет. Для этого нужно зайти на официальный сайт, и выполнить не сложную инструкцию. Переход на новый тариф можно сделать даже со смартфона.

Действие тарифа “Пільговий” также подходит к концу

Еще одна малоприятная новость для бюджетных учреждений «истечение срока действия льготной цены». Юрий Витренко глава компании «Нафтогаз» заявил, что ожидается стабилизация цен к маю следующего года.

Ситуация, которая сложилась в Европе сегодня является временной. Из-за высокого спроса растет стоимость голубого топлива на рынке. В реальности стоимость такая не обоснована. Отчасти это связано с запуском газопровода «Северный поток 2».