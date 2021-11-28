Снігопади накриють країну на початку грудня: рекордні пів метра снігу очікують в Карпатах

Синоптики кажуть, що скоро Україну накриє снігом. Рясні снігопади пройдуть в Черкаській і Київській областях. За прогнозами експертів, очікується до 12 см. снігу. Справжня зима прийде в Україну вже у вівторок 30 листопада.





Снігопади та морози вже не за горами

У тому, що сніг випаде майже по всій країні сумнівів немає. У Карпатах випаде 21 см. снігу. А це значить – відкриття лижних курортів. До 2 грудня всю країну накриють потужні снігопади. Така погода триватиме дві доби. Як результат до 4 грудня в Карпатах шар опадів досягне рекордних пів метра.

У Чернігівській області снігопади пройдуть теж рясно, але шар снігу складе максимум 14 см. У столиці та Київській області місцями відмітка досягне 19 см. Через сильний вітер висока ймовірність ожеледиці.

А ось на півдні й сході погода залишиться теплою. Плюсова температура і дощі, тумани очікують Запорізьку, Одеську, Дніпровську і Херсонську області. У Кропивницькому очікують мокрий сніг. На щастя сильних вітрів не варто очікувати.

При цьому температура повітря в північній частині країни буде не такою вже й зимовою. Всього-на-всього від -1 до +1. У західних регіонах буде трохи холодніше -2 …- 4. У центральній частині країни температура вдень + 1 … + 3 градуси тепла. На півдні та сході ще тепліше, вдень максимум + 7, а вночі +4. Але відчуватися клімат буде тепліше. По всій країні тиждень буде похмурою. У акваторії Чорного та Азовського моря без штормових попереджень.

Також синоптики розповіли, що на Новий Рік не варто очікувати сильних морозів. Кінець грудня та початок січня будуть теплими. Справжні зимові холоди прийдуть вже в лютому.