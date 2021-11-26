Перераховані програми, які потрібно видалити зі смартфона

Понад дев’ять мільйонів людей встановили на свої Android-смартфони ігри з вбудованими в них троянськими модулями, які займаються збором даних про користувачів.





У повідомленні антивірусного розробника Dr. Web говориться, що в каталозі програм AppGallery виявлено більше сотні ігор, що містять троянську програму Android.Cynos.7.origin. Частина їх націлена на російськомовну аудиторію, частина – китайську і міжнародну.

Проникнувши на смартфон та отримавши дозволи, шкідливий модуль відправляє на віддалений сервер номер мобільного телефону, геолокацію, технічні характеристики девайсу, параметри мобільної мережі. Експерти зазначають, що цільовою аудиторією ігор є переважно діти, а витік інформації про мобільний номер може призвести до негативних наслідків.

Крім того, троянець може завантажувати із сервера господарів додаткові шкідливі модулі, перехоплювати вхідні SMS.

Повний перелік небезпечних ігор наводиться на сайті Dr. Web. Серед найпопулярніших перераховані: “Команда має вбити боєголовку”, Cat game room, Drive school simulator та Hurry up and hide. Останню завантажили понад два мільйони разів.