Українці зі старими iPhone зіткнулись з проблемами після оновлення

З виходом iOS 17.4 в українських власників iPhone з’явилося багато проблем. Раніше користувачі скаржилися, що їхній смартфон після оновлення став моментально розряджатися і гірше ловити мережу. Тепер з’явилася нова проблема – нестабільна робота функції “Автокорекція”.

Власники айфонів, які оновилися до останньої версії ОС, виявили, що “Автокорекція” на їхньому смартфоні ввімкнена, але не діє – друкарські помилки не виправляються, через що в повідомленнях юзерів з’явилося більше помилок.

Згідно з джерелом, збій більше зачепив власників iPhone XR, iPhone 11 і iPhone 12. Однак знайшлися і власники останніх iPhone 15, яких проблема теж не обійшла стороною.

Найближчими днями Apple планує випустити iOS 17.4 – невелике оновлення, в якому не буде нових функцій. Апдейт має виправити всі ті помилки, які зустрічалися у власників “яблучної” техніки за останні тижні.