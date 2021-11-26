Есть лишь несколько часов, чтобы добежать до банкомата: ПриватБанк блокирует счета без объяснения причин

ПриватБанк без причин блокирует карточки граждан. Владельцам карточек приходится второпях снимать все деньги, пока их не заморозили. За что финансовое учреждение может прекратить сотрудничество с клиентом и как уберечь свой счет от внезапной блокировки?





«Причина есть, но называть ее не будем…»

Об одном из случаев заморозки счетов рассказала клиентка государственного ПриватБанка на профильном форуме Минфина.

«Мне просто отказали в обслуживании без предупреждений. С кредитки Привата исчезли все средства и я позвонила в службу поддержки. Оставила свою заявку, а через 2 дня мне позвонил работник банка и приказал до сегодняшнего вечера забрать деньги со всех счетов, пока их не заблокировали», – рассказала клиентка.

Женщина считает, что финучреждение грубо нарушило ее права, указанные в договоре. Она долгие годы пользовалась услугами банка, а теперь потеряла доступ ко всем своим счетам, в том числе и карточке ФЛП.

В ответ на гневный комментарий бывшей клиентки в государственном банке ответили, что проверили данные об этом случае и могут со всей ответственностью сообщить – причины для прекращения обслуживания были. Однако назвать эти причины в Привате отказались.

За что банк может заморозить карту?

Благодаря действующему в Украине закону «О противодействии отмыванию доходов» нормы финмониторинга ужесточились. Согласно им, банки просто обязаны проверять пути поступления средств на счета клиентов и блокировать в случае подозрительной активности.

Банк имеет право заблокировать счета клиента, если:

сомневается в том, что клиент использует счет в собственных целях;

невозможно верифицировать клиента;

клиент признан рискованным (не предоставил данные о своей профессиональной деятельности, источниках доходов и т.п.);

клиент предоставил финучреждению ложную информацию о себе.

Кроме того, веской причиной для заморозки счета может стать использование его в коммерческих целях. Для осуществления предпринимательской деятельности необходимо по меньшей мере открыть карту ФЛП. Если для получения оплаты за товары и услуги клиент использует личную карточку, это квалифицируется как уклонение от уплаты налогов.