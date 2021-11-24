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Названы категории граждан, которые могут не рассчитывать на пенсию в следующем году

25.11.2021
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6064850 05.11.2019 Украинские гривны различного номинала. Национальный банк Украины (НБУ) в пятницу ввел в обращение банкноту в тысячу гривен, которая стала в стране купюрой с самым большим номиналом. Стрингер / РИА Новости

Пенсионеры, которые запланировали выйти на пенсию в 2022 году, должны будут пересчитать свой стаж, ведь уже после новогодних праздников, Пенсионный фонд будет активно проверять начисление пенсий каждого гражданина. Чтобы получить свои выплаты, нужно не 28 лет официально работать, а все 29.


В 2022 году вовремя выйти на пенсию смогут те пенсионеры, у которых в момент достижения 60-летнего возраста будет больше 28 лет трудового стажа. На пенсию в 63 года можно будет уходить украинцам, у которых есть от 19 до 29 лет страхового стажа. Если украинцы до 65 лет не смогли проработать по трудовой книжке – 15 лет, то они на пенсию могут не надеяться. Люди, которые работают не официально на протяжении многих лет, на свою пенсию могут вообще не рассчитывать.

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Ранее сообщалось, что у пенсионеров работающих сейчас пенсия не индексируется, а надбавки к ней могут не перечисляться, равно как и тем пенсионерам, которые неофициально сейчас работают. Несмотря на то, что некоторые люди получают мизерную пенсию, есть еще богатые пенсионеры, которым каждый месяц из пансионного фонда перечисляется 10 тыс. гривен, и их более 471685 украинцев.

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25.11.2021
1 хвилина на прочитання

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