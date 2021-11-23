Просто купити не вийде: в Україні важливі ліки відпускатимуть тільки по електронному документу

Незабаром в Україні почнуть діяти нові правила придбання лікарських засобів. Зміни торкнуться тих препаратів, які повинні відпускатися виключно за рецептом лікаря, зокрема антибіотиків.





Такі нововведення стануть наслідком змін, внесених нещодавно до наказу №1971 МОЗ України. Вже з 1 квітня наступного року лікарі виписуватимуть своїм пацієнтам спеціальні електронні рецепти для придбання необхідних препаратів. Таке посилення контролю за лікарськими призначеннями дозволить суттєво скоротити кількість випадків самолікування серед українців.

Що порадили українцям у МОЗ?

У зв’язку з очікуваними змінами в правилах відпуску ліків, Центр громадського здоров’я МОЗ України дав кілька важливих рекомендацій громадянам. Перш за все у ЦГЗ попередили, що самолікування може суттєво погіршити стан хворого, тож при перших ознаках нездужання варто звернутися до сімейного лікаря.

Решта рекомендацій Міністерства охорони здоров’я стосується власне нових правил відпуску ліків та покликана полегшити для українців період адаптації до них.

Центр громадського здоров’я МОЗ України рекомендує:

використовувати у лікуванні лише препарати, призначені лікарем, на які у пацієнта є електронний рецепт;

проводити повний курс лікування, навіть якщо спостерігається покращення стану хворого;

не використовувати прострочені ліки, зокрема антибіотики, та не передавати їх родичам чи знайомим;

повідомляти лікаря у випадку виникнення побічних ефектів під час лікування тим чи іншим препаратом;

дотримуватися профілактичних заходів, як то миття рук, носіння маски та, звісно ж, вакцинація.

Інші способи протидії самолікуванню

В рамках боротьби із тенденцію до самостійного лікування, в Україні планують ввести мораторій на рекламу ліків та інших медичних виробів у ЗМІ. Очікується, що проект закону стосовно таких обмежень в уряді підготують до 1 січня 2024 року.

Головним чином заплановані нововведення мають на меті обмежити для українців доступ саме до антибіотиків. Адже при неконтрольованому та систематичному вживанні таких препаратів люди починають страждати на антимікробну резистентність. Тобто у той момент, коли пацієнту справді буде потрібне лікування антибіотиками, його організм не реагуватиме на більшість лікарських препаратів.