Держава дозволила отримати субсидію боржникам по ЖКГ

Уряд вирішив піти на зустріч українцям у питанні житлово-комунальних послуг. Тепер, навіть ті, хто мають заборгованість з ЖКГ можуть отримувати субсидію. І це чудова новина для українців, які з різних обставин не можуть повною мірою сплачувати свої рахунки. Пресслужба Міністерства соціальної політики розповіла, що робити громадянам, щоб отримати допомогу від держави.





Як отримати субсидію?

«Боржники» можуть отримати допомогу, якщо вкладуть договір про реструктуризацію боргу. Для цього вже зараз необхідно звернутись до органів соцзахисту та заповнити документи для субсидії. Якщо не має простроченої заборгованості, виплати будуть нараховуватись.

Простроченою вважається заборгованість, якій більше ніж три місяці, але термін позовної давності вважається незакінченим. Загальна сума боргу складає 20 неоподаткованих мінімумів. У такому разі договір на реструктуризацію треба вкласти упродовж двох місяців з початку опалювального сезону.

Юристи також розповіли, що кожен громадянин має право оскаржити свій борг у суді. Це також є законною підставою для отримання субсидії. Більшість документів можна заповнити у режимі онлайн. Для цього необхідно перейти на сайт міністерства соціальної політики, обрати необхідний розділ та заповнити папери. Потім їх варто роздрукувати та віднести до служби соціального захисту.

Інші нюанси по субсидіям

Якщо власник домогосподарства має на рахунку у банку депозит понад 100 тисяч гривень, він не отримає компенсацію на ЖКГ. Не мають права отримувати компенсації ті, хто має заборгованість по аліментах (і просочену в тому ж числі). Тож краще вже зараз заповнити усі анкети. Адже жителям червоної зони на період карантину сума субсидії автоматично збільшиться у 1,5 рази. Станом на сьогодні в червоній зоні 16 областей, враховуючи Луганщину та Донеччину.