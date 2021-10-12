Украинцев решили штрафовать за неправильное пользование землей: можно попасть на 3000 евро

В Украине существенно увеличат суммы штрафов за незаконное пользование землей. На днях в Верховной Раде были зарегистрированы два проекта закона (№6123, №6124), созданные депутатами фракции «Слуга народа». Авторы документа убеждены, что для уменьшения числа нарушений земельного законодательства необходимо пересмотреть актуальные штрафы, которые сейчас являются просто мелочными.





«Нынешние размеры штрафов абсолютно не соответствуют серьезности нарушения, из-за чего количество случаев противозаконного занятия участков только растет», – объясняют создатели законопроекта.

Нардепы предлагают ужесточить наказание за самовольный захват земельных наделов следующим образом:

для простых граждан увеличить сумму штрафа с 170-850 грн до 34000-102000 грн, то есть с 10-50 до 2000-6000 необлагаемых минимумов;

для государственных чиновников увеличить штраф с 340-1700 грн до 68000-170000 грн, то есть с 20-100 до 4000-10000 необлагаемых минимумов.

В случае, когда захват земли повлек за собой значительные убытки для ее законного владельца, сумма штрафа для граждан и чиновников будет одинаковой – 15300-34000 грн, то есть 900-2000 необлагаемых минимумов. Пока же материальное наказание за такое преступление составляет 3400-5100 грн, что соответствует 200-300 минимумам. В то же время срок ареста авторы законопроекта менять не собираются. Он, как и раньше, будет составлять 6 месяцев.

Кроме того члены пропрезидентской фракции выступают за увеличение штрафов для граждан с 85-425 грн до 17000-51000 грн, и чиновников с 255-510 грн до 85000-119000 грн за совершение следующих преступлений:

нецелевое использование земельного участка;

невыполнение правил режима охраны природы во-время использования земли;

проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию зданий и объектов, имеющих разрушительное действие на землю;

неправильное использование земельного участка;

повреждение или полное уничтожение противоэрозионных сооружений и лесных насаждений, которые несут в себе защитную функцию.

Если нововведения будут одобрены Верховной Радой, в первую очередь пострадают незаконные застройщики. Ведь за присвоение чужого участка и возведения на нем строений любого назначения будет грозить штраф в 3000 евро.