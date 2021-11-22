Кому слід слідкувати за грошима, а хто має бути пасивним: гороскоп на понеділок, 22 листопада

Цей понеділок управляється 18-ю місячною добою, символом якої є дзеркало. Сьогоднішній день поверне вам те, що ви транслювали у світ останнім часом. Іншими словами, як ви робили з оточуючими, так і вони обійдуться з вами.





Гороскоп на 22 листопада для Овнів

Ви зможете виявити шляхетність у своїх вчинках, за що отримаєте подяку від вищих сил.

Гороскоп на 22 листопада для Тельців

Астрологи радять вам менше втручатися у чужі проблеми та зайнятися особистими справами.

Гороскоп на 22 листопада для Близнюків

Ваше життя – це просто відображення того, що ви відчуваєте в собі.

Гороскоп на 22 листопада для Раків

З вашою колосальною інтуїцією вам легше впоратися з енергіями цього дня, ніж іншим.

Гороскоп на 22 листопада для Левів

Тримати емоції у собі завжди складно, тож для вас цей день буде непростим випробуванням.

Гороскоп на 22 листопада для Дів

Цей день виправдає очікування за умови вашого впевненого та прямого ставлення до людей.

Гороскоп на 22 листопада для Терезів

Не піддавайтеся страхам, спокусам, ілюзіям та іншим неконструктивним процесам.

Гороскоп на 22 листопада для Скорпіонів

Замість того, щоб смикати оточуючих, займіться фізичними навантаженнями.

Гороскоп на 22 листопада для Стрільців

Просто повірте в те, що все, що відбувається, вам на користь. І приймайте все як є.

Гороскоп на 22 листопада для Козерогів

Дозвольте собі відпочивати та не чекайте від цього дня якихось досягнень.

Гороскоп на 22 листопада для Водоліїв

Ваша абсолютна пасивність принесе більше користі, аніж активні дії.

Гороскоп на 22 листопада для Риб

Без контролю ви ризикуєте витратити надто багато грошей на їжу та різні надмірності.