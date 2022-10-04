7000 з конфіскованих активів росіян кожному українцю — правда чи фейк?

У мережі інтернет багато інформації про допомогу ВПО, виплати від міжнародних фондів. Частина з них — це намагання шахраїв витягти останні гроші з українців. Наприклад, у соціальній мережі Facebook (Meta) було помічено низку повідомлень про те, що абсолютно кожен українець має право отримати 7000 гривень. Їх планують виплатити внаслідок конфіскації «російських активів».

У центрі протидії дезінформації повідомив, що це фейк, який розповсюджують інтернет-шахраї. Схема дуже проста та орієнтована на те, що людина, через емоційний стан стане менш обачливою та повідомить дані своєї банківської картки (CVV код чи навіть пароль).

Така схема дійсно може спрацювати. Сьогодні багато людей постраждали від війни та хотіли б як компенсацію отримати, щось, що було забране у росіян: спокій, гроші, здоров’я. Найлегше на що можна акцентувати — це готівка.

7000 — гривень непогані гроші, хоча й невеликі. Звісно є такі українці, що просто від безсилля, або з відчаю чи від гніву перейшли за посиланням в оголошені та заповнили анкету «для отримання виплат».

Через емоції вони не помітили, що в анкеті просять дуже багато персональних даних, заповнили всі поля і підтвердили операцію. Одразу після цього з картки починають списуватись суми, спочатку невеликі: 20-40 грн, потім шахраї збільшують кредитний ліміт знімають готівку онлайн.

Сьогодні в Україні не існує жодного закону, у якому б було прописано, що українці можуть отримати щось на кшталт «репарацій» від країни з якою досі триває війна. У ЦПД наголошують, подібні повідомлення надходять виключно від шахраїв. Інформацію про фінансову допомогу від міжнародних організацій можна отримати на сайті Єдопомога, а також у мобільному застосунку Дія.

ЦПД попереджає, якщо хтось з українців побачить подібні пости у соціальних мережах, необхідно одразу на них скаржитись, та максимально розповсюджувати правду серед родичів та друзів.