Буде несолодко: представників трьох знаків зодіаку у серпні переслідуватимуть невдачі

Серпень 2022-го для кількох знаків зодіаку перетвориться на справжнісінький нічний кошмар. На них з усіх боків посипляться проблеми і не даватимуть спокою аж до кінця місяця.





Найскладнішим останній місяць літа стане для Овенів, Водоліїв та Риб. Всі їхні плани буде зруйновано, а самооцінка й мотивація скотяться на саме дно.

Овен

Народжені під цим сузір’ям ще на початку серпня відчують, що наближається біда. Їх буде постійно переслідувати почуття тривоги. Та й не дивно, адже Овенам цього місяця загрожують серйозні проблеми на роботі. Декому з представників знаку доведеться навіть стикнутися зі звільненням, після чого вони залишаться зовсім без засобів до існування. В особистому житті все також піде шкереберть. Сварки Овенів з другою половинкою можуть призвести до фатальних наслідків – розриву стосунків чи офіційного розлучення. Пережити всі ці негаразди і вийти «сухим з води» уродженцям знаку допоможе лише контроль над своїми емоціями та запас терпіння.

Водолій

У серпні Водоліям буде вкрай важко залишатися спокійними. У них виникнуть неочікувані проблеми на роботі, через що представники знаку почнуть сумніватися у власних здібностях. На емоціях дехто з них навіть вирішить змінити роботу чи сферу діяльності. Однак спішити з таким важливим рішенням не варто. Не щаститиме Водоліям і з фінансами. Через непередбачувані витрати вони залишаться без копійки в кишені. Та астрологи радять уродженцям знаку будь-що не втрачати оптимізму, адже «чорна смуга» в їхньому житті дуже скоро закінчиться.

Риби

Початок місяця запам’ятається Рибам напруженим робочим графіком. Завдань до виконання буде чимало, а грошей в кишенях представників знаку від цього не побільшає. Через втому та відчуття безрезультатності власної роботи Риби стануть дуже нервовими. Весь негатив вони будуть виплескувати вдома в родинному колі. А це своєю чергою може призвести ко конфліктів з другою половинкою та іншими близькими людьми. Рибам радять взяти паузу і бодай трохи відпочити. Це допоможе зняти напругу й повернутися до роботи з відчуттям спокою та внутрішньої рівноваги.