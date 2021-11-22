Часть украинцев останется без пенсии в 2022 году: кого коснется

Несколько лет назад МВФ выдвигал требование повысить пенсионный возраст в обмен на очередной валютный транш.





В 2022 году требования для выхода на пенсию ужесточат. Это приведет к тому, что часть людей, старше 60 лет, останется без помощи от государства.

В ЗУ «Об обязательном общегосударственном пенсионном страховании» говорится о повышении требований к стажу на 1 год. Получается, что с января украинцы, которые должны были выйти на пенсию, но у них недостаточно лет стажа будут вынуждены продолжать работать. Теперь требования к выходу на пенсию ужесточились, получается следующее:

выйти на пенсию в 60 лет смогут те, у кого стаж от 29 лет и больше;

в 63 года на заслуженный отдых могут выйти те, у кого стаж от 19 до 29 лет;

в 65 лет выйдут на пенсию граждане со стажем от 15 до 19 лет.

Требование МВФ относительно повышения пенсионного возраста имеют основание. Налоги работающих попросту не покрывают расходы на обеспечение пенсионеров. К тому же пенсионный возраст в Украине ниже чем в странах Европы. Даже в России и Беларуси возраст для выхода на пенсию повысили. К тому же ООН почти десять лет назад советовала странам во всем мире постепенно поднимать пенсионный возврат до 65 лет. Такие рекомендации связаны сразу с рядом факторов:

увеличение продолжительности жизни, то есть люди в 60 лет вполне трудоспособны;

падение рождаемости, создается дисбаланс, то есть один работающий должен содержать двух неработающих;

повышение пенсионного возраста дает возможность уменьшить количество пенсионеров.

Конечно, льготные категории населения, которые могут выйти на пенсию в 45-50 или 55 лет остаются. Изменения на них не распространяются.