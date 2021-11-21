Украинским заробитчанам изменили правила пребывания в Европе

Сейчас в Польше находится примерно 1,5 млн украинцев. И совсем недавно для «заробитчан» упростили легализацию пребывания. Польским сеймом был принят новую поправку к закону об иностранцах. Теперь получить вид на временное пребывание будет на много легче.





Такое решение обусловлено быстрым экономическим ростом страны в следствии большого притока дешевой рабочей силы. Поскольку Польша нуждается в большем количестве разнорабочих, была принята новая поправка.

Что теперь измениться для украинцев

Новый законопроект существенно упростил процедуру получения вида на временное пребывание в стране на период до 3 лет. А у работодателей теперь есть 7 дней на то, чтобы оповестить о том, что принял на работу иностранцев. Поэтому трудоустройство будет проходить легче и спокойнее.

Сейчас ожидается, когда законопроект рассмотрит сенат, и далее дело за малым — его принятие. Однако это уже условности. Также в Польше решили упростить некоторые бюрократические моменты для иностранных работников из-за большого оттока людей в соседние страны: Чехию, Германию и Словакию. Таким образом правительство планирует вновь привлечь к себе работников.

Почему украинцы облюбовали Польшу

Польша — с 2004 года является членом Евросоюза. И в этом очень много плюсов. Во-первых, в эту страну легко попасть, а потом путешествовать по всему Евросоюзу. Во-вторых, она граничит с Украиной. В-третьих, не нужно изучать иностранный язык. В-четвертых, тут легко зарабатывать от 46 тысяч гривен. В то время, когда минимальная зарплата в Украине почти в 8 раз меньше и равна 6 тысяч.

Пока Польше не хватает свободных рук, украинские «заробитчаны» будут желанными гостями в этом государстве. Сотрудничество выгодно и для украинцев, и для поляков. Поэтому многие обрадовались, узнав, что теперь попасть в европейскую страну стало еще проще