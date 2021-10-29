Названо народні рецепти, які тільки шкодять здоров’ю

Попри безперечну ефективність сучасної медицини та фармакології, люди все ж часто лікуються так званими «бабусиними рецептами». Більшість із цих «чарівних методів» лікування ми знаємо ще з дитинства, і вживаємо їх просто «на автоматі». Однак не завжди народні рецепти дійсно лікують. Часом вони можуть принести більше шкоди ніж користі.





Дихання парою від простуди

Майже всіх нас в дитинстві садовили над каструлею з відваром трав та змушували дихати гарячою парою. Це начебто мало позбавити кашлю та нежитю. Однак цей спосіб є не таким вже й корисним. Ба більше, дихання гарячою парою може пошкодити слизові оболонки горла та носа, і заподіяти неабиякої шкоди.

Алкоголь для хорошого сну

Алкоголь дійсно сповільнює роботу мозку та сприяє засинанню. Однак якщо проблема зі сном пов’язана з невралгією чи депресією, ситуація може лише погіршитися. До того ж визначити мінімальну дозу, яка справді допоможе людині заснути, а не призведе до нервового збудження дуже складно.

Страх протягів

Деякі люди, хворіючи на застуду чи грип, намагаються не відчиняти зайвий раз вікон. Вони бояться, що він протягу і холодного повітря їм стане гірше. Однак це зовсім не так. Навпаки, регулярне провітрювання фактично «видуває» хвороботворні бактерії з приміщення. Дихаючи свіжим повітрям людина набагато швидше видужує.

Масло й сметана від опіків

Мастити жирними продуктами опік не варто. Хоч нас і вчили з самого дитинства рятуватися від такої прикрості саме сметанкою чи маслом. Жирні речовини формують на рані плівку, що створює парниковий ефект. Це перешкоджає відтоку тепла та гною з рани, відповідно, вона довше заживає.

Часник як профілактика ГРВІ

Суть дії часнику в тому, що він знищує бактерії. Але не лише хвороботворні, а й цілком корисні для нашого організму. У цьому продукті містяться фітонциди, які захищають людину від деяких вірусів. Проте ефект цей недовгий. Тоді як надмірне захоплення часником цілком може спричинити хвороби шлунку й кишківника, а часом навіть виразку.