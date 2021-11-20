У доллара много козырей: как цена валюты изменится уже в ближайшее время

После нескольких недель стабильного укрепления курс доллара снова изменит направление своего движения. С актуальной отметки 26,51 гривны за доллар он стремительно направится вниз. Но финансовые аналитики утверждают, что у американской валюты есть немало козырей, чтобы снова укрепиться на украинском рынке.





Спрогнозированное на конец ноября удешевление «зеленого» до 26,40 гривны за доллар, по мнению экспертов, будет длиться недолго.

«Сейчас доллар крепнет на фоне остальных основных валют. Ведь кроме ожидаемого уже в следующем году установления более жесткого формата кредитно-денежных отношений, у доллара есть и ряд других козырей», – отмечает финансовый аналитик Сергей Родлер.

Специалист считает, что на курс доллара влияют прежде всего:

темпы роста экономики США;

резкое ухудшение ситуации с коронавирусом в странах Европы.

Однако, стоит отметить, что на украинском рынке все еще существует дефицит национальной валюты. А такая тенденция, скорее, будет способствовать укреплению гривны и падению доллара. В связи с этим некоторые игроки рынка пытаются поймать момент и обменять свою гривневую выручку на доллары. Нацбанку же приходится периодически продавать американскую валюту, чтобы восстановить баланс на внутреннем рынке.

«Уже в ближайшее время клиенты, которым необходимо уплатить налоги, выйдут на рынок для конвертации долларов в гривны. Это и повлечет за собой временное удешевление валюты в Украине. Но курс не упадет ниже 26,40 гривны за доллар», – подчеркивает Сергей Родлер.

Следует отметить, что крепкая национальная валюта имеет как преимущества, так и недостатки. К преимуществам высокого курса гривны можно отнести стабильную стоимость импортируемых товаров, транспортных средств и недвижимости. Однако дешевый доллар оказывает существенное влияние на объемы поступлений в государственный бюджет, что можно считать очевидным минусом. Ведь таким образом, мы можем получить существенный дефицит в госбюджете.