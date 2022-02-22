Стало відомо, як українці можуть не платити за доставку газу

Все частіше українці скаржаться на те, що їм регулярно надходять квитанції від облгазу, хоча «блакитним паливом» вони вже давно не користуються. Нарахування платні оператором ГРМ відбувається автоматично, та насправді його можна у будь-який момент припинити.





Для цього потрібно лише розірвати договір з постачальником ресурсу, і ви більше ніколи не побачите набридливих рахунків за доставку газу.

Випадки, коли оператор ГРМ вимагає оплати за свої послуги від громадян, які вже давно відімкнули газопостачання, зараз не рідкість. До прикладу, нещодавно жертвою такої несправедливості став мешканець столиці, що отримав у спадок квартиру. Житло вже більш ніж 10 років було відрізане від газопостачання. Тим не менше в облгазі його новому власнику нарахували чималий борг за доставку та розподіл ресурсу.

Як пояснила очільниця центру правової підтримки споживачів компослуг Юлія Чеберяк, власник житла змушений оплачувати доставку газу, поки не розірве договір з оператором ГРМ. Деякі громадяни про це просто не знають. Інші ж обирають платити мінімальну суму відповідно до групи споживання, щоб у випадку необхідності не оплачувати повторне підключення до системи газопостачання.

Та якщо ви обігріваєте оселю за допомогою електрики, користуєтеся індукційною плитою та взагалі не потребуєте газу, варто все ж розірвати договір з постачальником. Зробити це дуже просто:

виробити акт про офіційне відключення газопостачання;

звернутися до оператора ГРМ із проханням про розірвання договору, долучивши до своєї заяви копію згаданого акту.

Після остаточного взаєморозрахунку та розірвання договору, газовики більше не матимуть права нараховувати вам оплату за свої послуги. Якщо ж після офіційного «розриву стосунків» з облгазом вам все ж продовжують надсилати платіжки, потрібно звертатися зі скаргою до НКРЕКП.

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