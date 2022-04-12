Валюта поза законом та обмеження на зняття готівки: що змінилось в Україні внаслідок війни

На час дії воєнного стану Національний банк України запровадив низку фінансових обмежень, яких повинні дотримуватися всі громадяни. Нові правила змусили багатьох українців змінити свої фінансові звички, а деяких – навіть обмежити видатки. Які ж правила поведінки з грішми діють в Україні зараз?





Зняття готівки

Наразі українцям дозволено знімати зі свого рахунку до 100 тис. грн на добу. Якщо ж громадянин знаходиться за кордоном, а рахунок у нього в гривнях, то 100 тис. грн йому доведеться розтягнути на цілий місяць. Зняти за кордоном суму, еквівалентну 100 тис. грн за один день, можливо лише якщо картка валютна.

Купівля валюти

Придбати долари, євро чи будь яку іншу іноземну валюту українці наразі не можуть, принаймні офіційно. Не діє заборона на купівлю іноземних грошей лише на територіях, яким загрожує окупація. Натомість продавати валюту українцям дозволяється, якщо це не російські або білоруські рублі.

Варто зазначити, що в НБУ зафіксували курс долара до кінця війни на рівні 29,25 грн/$.

Безготівкова оплата

Розплачуватися картками українці можуть без жодних обмежень, причому не лише на батьківщині, а й за кордоном.

Грошові перекази

Наразі українцям дозволено переказувати валюту за кордон не більше, ніж на 100 тис. грн в місяць. Такий ліміт діє у випадку переказу на картку фізичної особи.

В той же час немає жодних обмежень на перекази, що здійснюються з для оплати лікування, навчання чи проведення поховальних процедур.

Правила для волонтерів

Днями в Нацбанку оголосили про зняття деяких обмеження на перекази за кордон, які здійснюють волонтери. Їм дозволяється надсилати валюту на суму до 400 тис. грн в місяць з метою придбання військового спорядження для допомоги ЗСУ. Зокрема мова йде про каски, бронежилети, тепловізори, тактичну форму та взуття, безпілотники тощо.

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