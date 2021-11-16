ПриватБанк начал блокировать карточки, на которые приходит зарплата

Клиент государственного ПриватБанка пожаловался, что в финансовом учреждении заблокировали его зарплатную карточку. В банке пострадавшему объяснили, что не уверены в происхождении поступающих на его счет средств. Клиент такое оправдание считает абсурдным, так как все выплаты он получает только от государства.





Гражданин, чью карточку неправомерно заблокировали работники Привата, оказался военнослужащим. Зарплата ему поступала в виде начислений от воинской части, в которой он служит. Поэтому вопросы банка о происхождении денег кажутся мужчине бессмысленными. Тем более, что назначение платежей было прописано в каждой поступающей ему выплате.

«В ходе разговора с работниками банка мне сообщили, что происхождение денег, поступавших на мою зарплатную карточку, придется подтвердить. Также попросили предоставить справку о доходах за период с 2020-го по и 2021 год. Это какая-то чушь. Декларацию о своих доходах я ежегодно подаю в соответствующие органы, а все деньги получаю исключительно от государства», – возмущается клиент Привата.

В ответ на гневный комментарий пользователя представители ПриватБанка отметили, что в своей работе руководствуются исключительно законом и нормативными актами Национального банка.

Вместо этого владелец заблокированной карты потребовал от финансового учреждения конкретного ответа, какая именно транзакция показалась ему подозрительной.

Следует отметить, что ситуация с необоснованной блокировкой карт оказалась не единственной в своем роде. О подобной проблеме сообщил еще один клиент Привата. Его карточки банковское учреждение блокирует постоянно и тоже абсолютно безосновательно. Пользователь поделился собственной версией касательно поведения банка, намекнув, что в Привате просто пытаются распугать клиентов. Ведь банк государственный: чем меньше клиентов, тем лучше для него.

Напомним, Приватбанк в последнее время все чаще фигурирует в комментариях недовольных клиентов на форуме Минфина. В частности, недавно пользователи массово жаловались на автоматическое списание денег с кредитных карт финучреждения.