Египет и Турция отходят на второй план – названа более комфортная страна для отдыха

Все чаще украинцы предпочитают отдыхать на танзанийском архипелаге Занзибар. На островах сказочные пляжи, удобные отели и много старинных объектов, которые стоит увидеть. Стоимость отдыха почти такая, как на туры в Египет и Турцию. Мы собрали информацию, которая пригодится перед подготовкой поездки.





Попасть на территорию курорта можно только с сертификатом о вакцинации или отрицательным результатом ПЦР теста. Тестирование должно проводится не раньше чем за 72 часа до вылета. После прибытия на остров понадобится второй текст и медицинское обследование, подтверждающее отсутствие симптомов коронавируса.

Стоимость перелета в Занзибар стартует от 470 долларов. Это в обе стороны. Авиарейсы обычно с несколькими пересадками. Отметим, что чем длиннее дорога, тем дешевле билеты. С апреля по октябрь можно сэкономить на авиабилетах, ведь в это время на Занзибаре сильная жара.

Отели

По сравнению с Турцией и Египтом на Занзибаре можно сэкономить на жилье. Например, 2-х местный номер эконом-класса можно снять от 14 долларов за сутки. А вместе с завтраком получится около 16 долларов за двоих. Стандартные номера с кондиционером будут стоить от 30 долларов за сутки на двоих. Номер класса-люкс обойдется почти в 100 долларов.

Питание

Многие гест-хаусы предлагают туристам 3-разовое питание. Стоимость от 7 до 25 долларов за человека. Но это не единственный вариант. Обед в бюджетном ресторане обойдется в 10 долларов. Также можно недорого перекусить на улице. Местная пицца стоит около 1,5 доллара, креветки фри – 8 долларов, а бургер из рыбы – 6 долларов.

С алкоголем ситуация другая. Бутылка пива обойдется в 2 доллара. Столько же стоит бокал вина или рюмка крепкого спиртного.

В местных магазинах и на рынке можно купить продукты. Но лучше не заморачиваться с готовкой. Даже местные жители часто питаются фаст-фудами, так как они стоят недорого. Отметим, что на острове сложно найти свежее мясо, а вот рыба, овощи и фрукты стоят копейки. Банан можно купить за 0,04 доллара, ананас и манго стоят около 1 доллара. Бутылка воды стоит 0,4 доллара.

Досуг

Занзибар ассоциируется с пляжами и пальмами. На самом деле это остров с древней историей и потрясающей природой. Будучи на островах, обязательно посетите заповедники и сады пряностей.

Также стоит внимания центр города. В самом старом городе Занзибара – Стоун-таун – находится Народный дворец, Дом чудес и дом легендарного Фредди Меркьюри. Стоимость экскурсии стартует от 4 долларов и может достигать 60 долларов. Туры ведут на разных языках, так что найти развлечение на Занзибаре смогут люди любого возраста и с разными интересами.

Любители активного отдыха тоже найдут развлечение по душе. Дайвинг, плаванье с дельфинами, пешие прогулки по заповедникам или густым лесам.

Готовые туры или самостоятельная поездка

Турагентства предлагают готовые решения для отдыха на Занзибаре. Стоимость тура стартует от 1200 долларов за 10 дней. Если повезет, то тур обойдется в 800-900 долларов.

Планируя путешествие самостоятельно, можно сэкономить, но организация требует усилий. Если вы начинающий турист, лучше выбрать готовую путевку.