В Украине банки и обменники не хотят принимать некоторые долларовые купюры

Клиент государственного ПриватБанка пожаловался не безосновательный отказ кассира принять у него долларовые купюры. Объяснить причину своих действий или хотя бы предоставить информацию о правилах приема изношенных банкнот работник банка не смог. Так какие же купюры банки и обменники вправе не принимать?





«Не взяли изношенные доллары без объяснения…»

О своей досадной ситуации с банком клиент Привата сообщил на профильном форуме Министерства финансов. Мужчина объяснил, что его доллары действительно имели несколько надписей и пятен. Однако они были намного меньше максимальных, определенных в предписаниях НБУ. В частности, ни одна надпись по своей площади не превішала 20 квадрантных миллиметров.

Но кассир отказал владельцу денег в проведении операции без внятного объяснения. Он предложил мужчине отдать купюры на экспертизу, которая может длиться вплоть до 6 месяцев. В то же время в колл-центре ПриватБанка гражданину предложили непринятыми банкнотами пополнить счет и осуществить необходимую операцию с помощью интернет-банкинга.

Также клиент Привата сообщил в своем комментарии, что в другом отделении банка его доллары приняли без вопросов, забраковав лишь одну купюру.

В ответ на комментарий пользователя представители ПриватБанка пообещали разобраться в ситуации, провести тщательную проверку и связаться с клиентом позднее.

Какие купюры банк может не принять?

Отказать клиенту в приеме или обмене иностранной валюты кассир может в следующих случаях:

банкнота имеет несколько повреждений разного типа;

выглядит изношенной;

денежный знак разорван;

на нем есть пятна от краски.

Тем не менее по правилам Нацбанка валюту с небольшими повреждениями банки принимать обязаны. Для таких купюр существуют следующие ограничения:

потертости на них незначительны;

максимальная площадь надписей – 2 см кв.;

разрывы менее 0,3 см;

площадь проколов до 0,1 см.

Если ваши купюры не соответствуют таким требованиям, работник банка или обменника имеет полное право их не принять.