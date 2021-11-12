В Україні банки та обмінники не хочуть приймати деякі доларові купюри

Клієнт державного ПриватБанку поскаржився не безпідставну відмову касира прийняти у нього доларові купюри. Пояснити причину своїх дій, чи хоча б надати інформацію стосовно правил прийому зношених банкнот працівник банку не зміг. Які ж купюри банки та обмінники мають право не приймати?





«Не взяли зношені долари без пояснення…»

Про свою прикру ситуацію із банком клієнт Привату повідомив на профільному форумі Міністерства фінансів. Чоловік пояснив, що його долари справді мали надписи та плями. Однак вони були набагато меншими за максимальні, визначені в приписах НБУ. Зокрема жоден надпис за своєю площею не переважав 20 квадрантних міліметрів.

Та касир відмовив власнику грошей у проведенні операції без жодного обґрунтованого пояснення. Натомість він запропонував чоловіку віддати купюри на експертизу, яка може тривати аж до 6 місяців. Водночас у кол-центрі ПриватБанку громадянину запропонувати неприйнятими банкнотами поповнити рахунок та здійснити необхідну операцію за допомогою інтернет-банкінгу.

Також клієнт Привату повідомив у своєму коментарі, що в іншому відділені банку його долари прийняли без питань, забракувавши лише одну купюру.

У відповідь на коментар користувача представники ПриватБанку пообіцяли розібратися у ситуації, провести ретельну перевірку та зв’язатися із клієнтом згодом.

Які купюри банк може не прийняти?

Відмовити клієнту в прийомі чи обміні іноземної валюти касир може у таких випадках:

банкнота має кілька пошкоджень різного типу;

виглядає зношеною;

грошовий знак розірваний;

на ньому є плями від фарби.

Позатим за правилами Нацбанку валюту із невеликими пошкодженнями банки прийняти зобов’язані. Для таких купюр існують наступні обмеження:

потертості на них є незначними;

максимальна площа надписів – 2 см. кв.;

розриви менші за 0,3 см.;

площа проколів до 0,1 см.

Якщо ваші купюри не задовільняють такі вимоги, працівник банку чи обмінника має повне право їх не прийняти.