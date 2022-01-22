Українських заробітчан переманюють з Польщі: пропонують удвічі більше

Англійці цьогоріч вирішили переманити українських заробітчан із Польщі. Кадрові агенти вже зараз повідомляють про суттєве збільшення попиту на наших працівників у Великій Британії. Позатим ще дві європейські країни готуються скласти достойну конкуренцію польським роботодавцям.





Англійці на першому місці

Вже з перших днів нового року міжнародні кадрові бюро відчули значне зростання зацікавленості англійців у працівниках з України. Оскільки Велика Британія не так давно вийшла зі складу Європейського Союзу, більшість трудових мігрантів із Європи залишили країну. Зокрема молдовани та болгари, які раніше працювали у галузі сільського господарства, промисловості та перевезень, залишили по собі величезний кадровий дефіцит.

Як зазначив керівник агенції з міжнародного працевлаштування BVS-Робота Віталій Беленець, запит англійців на працівників з України у 2022-му році збільшився аж на 10 тис. чоловік. Наших заробітчан запрошують переважно на сільгосп роботи. Зарплатня тут у 2-3 рази вища ніж у Польщі – близько 9-10 євро за годину. До того ж роботодавці зазвичай допомагають з отриманням документів, та навіть забезпечують заробітчан житлом.

Ще одним типом зайнятості, який пропонують британці, є робота на м’ясокомбінатах. Щоправда, претендувати на таке місце зможуть лише кандидати з досвідом роботи у галузі. Зацікавлені англійці й у наших водіях. Працюючи далекобійником, українець може заробляти до 6 тис. євро в місяць.

Німеччина та Чехія не відстають

Зберігається попит на українських заробітчан й у Німеччині та Чехії. Німці наразі своє замовлення на наших працівників не збільшують, оскільки ринок праці у них жорстко регулюється державними органами. Тож більшість заробітчан виїздитиме на роботу нелегально. Та велика зарплатня у 3-4 тис. євро мотивує заробітчан їхати до Німеччини навіть без дозволу на роботу. Адже лише за пів року тут цілком можна заробити на квартиру чи машину.

Не відстають у гонитві за українськими трудовими мігрантами й чехи. Якоюсь мірою економіка цієї країни вже давно тримається на українських робочих руках. Середня зарплатня на чеських заводах та будівництвах становить 1,5 тис. євро. На посаду різнороба приймають усіх, незалежно від досвіду роботи та віку. Тож Чехія для наших співвітчизників все ще залишається однією із найкомфортніших країн для трудової міграції.

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