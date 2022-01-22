Украинских заробитчан переманивают из Польши: предлагают вдвое больше

Англичане в этом году решили переманить украинских заробитчан из Польши. Кадровые агенты уже сейчас сообщают о существенном увеличении спроса на наших работников в Великобритании. Кроме того еще две европейские страны готовятся составить достойную конкуренцию польским работодателям.





Англичане на первом месте

Уже с первых дней нового года международные кадровые бюро почувствовали значительный рост интереса англичан к работникам из Украины. Поскольку Великобритания недавно вышла из состава Европейского Союза, большинство трудовых мигрантов из Европы покинули страну. В частности, молдаване и болгары, ранее работавшие в области сельского хозяйства, промышленности и перевозок, оставили после себя огромный кадровый дефицит.

Как отметил руководитель агентства по международному трудоустройству BVS-Работа Виталий Беленец, запрос англичан на работников из Украины в 2022 году увеличился на 10 тыс. человек. Наших заробитчан приглашают преимущественно на сельхоз работы. Зарплата здесь в 2-3 раза выше чем в Польше – около 9-10 евро в час. К тому же работодатели обычно помогают с получением документов, и даже обеспечивают работников жильем.

Еще одним типом занятости, предлагаемым британцами, является работа на мясокомбинатах. Правда, претендовать на такое место могут только кандидаты с опытом работы в отрасли. Заинтересованы англичане и в наших водителях. Работая дальнобойщиком, украинец может зарабатывать до 6 тысяч евро в месяц.

Германия и Чехия не отстают

Сохраняется спрос на украинских заробитчан в Германии и Чехии. Немцы пока свой заказ на наших работников не увеличивают, поскольку рынок труда у них жестко регулируется государственными органами. Так что большинство заробитчан будет выезжать на работу нелегально. Но большая зарплата в 3-4 тыс. евро мотивирует украинцев ехать в Германию даже без разрешения на работу. Ведь лишь за полгода здесь вполне можно заработать на квартиру или машину.

Не отстают в гонке за украинскими трудовыми мигрантами и чехи. В какой-то степени экономика этой страны уже давно держится на украинских рабочих руках. Средняя зарплата на чешских заводах и стройках составляет 1,5 тыс. евро. На должность разнорабочего принимают всех, независимо от опыта работы и возраста. Так что Чехия для наших соотечественников все еще остается одной из самых комфортных стран для трудовой миграции.

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