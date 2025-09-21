Деяким українкам дозволили виходити на пенсію раніше

В Україні жінки, які народили або усиновили п’ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на достроковий вихід на пенсію. Ця можливість надається навіть у разі відсутності повного страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком.

Згідно з чинним законодавством, багатодітні матері, що відповідають зазначеним умовам, можуть вийти на пенсію у віці 50 років, маючи при цьому всього 15 років страхового стажу. Це суттєво менше, ніж загальний мінімальний стаж, передбачений для інших категорій громадян.

Розмір виплати та умови оформлення

Щомісячна грошова допомога для багатодітних матерів у 2025 році становить 873 гривні. Ця сума залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Щоб оформити дострокову пенсію, необхідно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України. Для подачі заяви потрібно надати такі документи:

копії паспорта та ідентифікаційного коду;

свідоцтва про народження дітей;

трудову книжку для підтвердження страхового стажу.

Інші види допомоги для жінок

Держава також надає фінансову підтримку одиноким матерям. Ця допомога призначається щомісяця на кожну дитину до досягнення нею 18 років. Якщо дитина продовжує навчання, виплати можуть бути продовжені до її 23-річчя. Важливою умовою є те, що жінка не повинна перебувати в офіційному шлюбі та не вести спільне господарство з чоловіком, від якого має дітей, якщо шлюб не зареєстровано.