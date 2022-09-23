Ситуація покращилась: в НБУ розповіли коли планують відпустити фіксований долар

Офіційний курс долара в Україні найближчим часом не зміниться. Зафіксований у липні на рівні 36,6 грн/$, він наразі не потребує перегляду та корегування. Про це днями повідомила прес-служба Національного банку України.

У регуляторі зазначили, що зараз мають достатньо можливостей щоб втримати курс на поточному рівні. Останнє липневе підвищення офіційної вартості долара, корегування валютних обмежень, а також відновлення експорту зерна сприяло стабілізації ситуації на міжбанку. Крім того утримувати курс допомагає міжнародна фінансова допомога, в рамках якої до України з початку війни надійшло вже близько $19 млрд.

Загалом ситуація на міжбанку зараз значно краща, ніж наприклад у червні-липні. Тож зміни, запроважжені Національним банком в останні місяці, вочевидь таки мали позитивний вплив. Зокрема вони сприяли збереженнюати міжнародних резервиів України на рівні, необхідному для підтримки стабільного курсу.

При цьому з метою збереження курсової стабільності Нацбанк з початку війни регулярно здійснює валютні інтервенції для підтримки валютного балансу на міжбанку. Зокрема з кінця лютого 2022 року чистий продаж валюти НБУ склав ледь не $15 млрд. А якщо врахувати продаж валюти Мінфіном, загальна сума наближається до $18 млрд. Однак в регуляторі стверджують, що без таких масованих валютних інтервенцій втримати стабільний курс просто неможливо.

Нагадаємо, що не зважаючи на зафіксований нацбанком курс 36,6 грн/$, реальна вартість «американця» в обмінниках цього тижня сягнула 43 грн/$. Та не зважаючи на такий стрімкий ріст курсу, українські фінансові аналітики переконані, що перетнути психологічну межу у 50 грн йому не вдасться. Це може трапитися лише в тому випадку, якщо Україна перестане отримувати фінансову допомогу від міжнародних партнерів. Адже зараз бюджет країни на 40% складається саме із зовнішніх грошових надходжень, раптова відсутність яких призведе до дестабілізації усієї фінансової системи.