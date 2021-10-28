Названо знаки зодіаку, у яких найбільше шансів виграти в лотерею

У той час, коли багато хто шукає причини невдачі у зовнішніх обставинах, астрологи пояснюють невдачі датою народження. На їх думку, знак зодіаку накладає серйозний відбиток долю людини. Так, наприклад, одні мають явну перевагу перед іншими у разі витягування квитка на іспиті, виграші призів чи лотереї – тобто у всіх сферах, де успіх пояснюється щасливою випадковістю.





Хто ж стане щасливчиком за знаком зодіаку 2022 року?

Скорпіон

Перше місце у списку везунчиків посідають Скорпіони. Представники цього знака завжди підсвідомо відчувають, де на них чекає виграш. Це той тип людей, які знаходять стодоларову купюру у своєму зимовому пальті або отримують у подарунок круїз на Мальдіви.

Для того, щоб оточуючі були вражені їхнєю майстерність завжди залишатися переможцями, їм навіть не потрібно докладати зусиль. Всесвіт все зробив за них. Тому в іграх, де велика роль випадкових факторів, зі Скорпіонами краще не тягатись, а ось на розіграш чи лотерею таких людей неодмінно варто взяти із собою.

Водолій

На відміну від Скорпіонів, везіння Водоліїв не можна назвати стовідсотковим. Зважуючись на сміливий вчинок, вони щоразу ризикують сісти в калюжу, але здебільшого успіх виявляється до них прихильний.

Для того, щоб отримати бажане, Водолії не повинні зациклюватись на своїй мрії. Достатньо перевести увагу на інший об’єкт, як усе, чого вони хотіли, починає одразу плисти до них у руки.

Стрілець

Третє місце у списку щасливчиків посідають Стрільці. Іноді їхнє везіння здається вражаючим. Представники цього знаку зодіаку можуть знайти на підлозі долар, кинути його в ігровий автомат і виграти джекпот. Як це вдається, для оточуючих залишається загадкою.

Можливо, річ у оптимістичному настрої Стрільців, який їх ніколи не залишає. Вони можуть жартома купити лотерейний квиток, а в результаті виявитися володарем шикарних апартаментів у центрі Києва.

Риби

Риби рідко використовують своє вміння витягувати щасливий квиток. Вони не вірять у свою особливість і сміються з знайомих, які не проти випробувати долю.

Проте, якщо представники цього знаку таки намагаються ризикнути, результат їх вкрай дивує. Втім, зловживати цим не варто. Інакше Риби ризикують втратити свій дар дивовижної інтуїції.

Діва

Як правило, Діви дуже обережні і розважливі, особливо, коли йдеться про гроші, тому вони не купуватимуть купу лотерейних квитків і витрачатимуть на них останні гроші. Але якщо хтось таки подарує їм квиток, він, напевно, виявиться щасливим.

Втім, Діви настільки великодушні та чуйні, що, швидше за все, віддадуть усі виграні гроші тому, хто подарував подарунок, хоча насправді до виграшу не має відношення ніхто, окрім них самих.

Важливо відзначити, що матеріал має гумористичний і розважальний характер і оцінює лише везіння знаків зодіаку і не закликає до того, щоб випробувати успіх.