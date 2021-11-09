Hardnews

Що не можна робити в літаку, щоб не підхопити інфекцію

09.11.2021
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Під час подорожі літаком потрібно дотримуватися деяких правил. Одне з них назвала британський медик. Воно допоможе зберегти здоров’я та убезпечити себе навіть у разі авіакатастрофи.


Ходіння босоніж салоном літака становить велику небезпеку для здоров’я. Ви можете підхопити грибок або просто перенести багато шкідливих бактерій додому або в готель, стверджує ортопед Ебоні Вінсент.

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Також, за словами одного з провідників, туалети у літаку миють лише наприкінці маршруту. Тож без взуття туди ходити не можна.

Колишній льотчик Тоні Куна додав, що за авіакатастрофи відсутність взуття може завадити дістатися безпечного місця. Крім того, вам може потрапити на шляху скло або різне сміття.

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09.11.2021
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