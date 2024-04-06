П’ять найкращих смартфонів Poco доступних в Україні

Редакція порталу GSMinfo склала добірку з п’яти найкращих смартфонів Poco, які можна купити в Україні, маючи бюджет до 15 тис. грн.

Відкриває список бюджетний Poco C65, який за ціною від 5 тисяч пропонує 6,74-дюймовий IPS-екран з частотою 90 Гц. За продуктивність смартфона відповідає чип MediaTek Helio G85. Пристрій має 6 ГБ оперативної та 128 ГБ постійної пам’яті, яку можна розширити картою microSD. Серед інших особливостей відзначають наявність аудіороз’єму для навушників і NFC для безконтактної оплати.

Друге місце дісталося Poco M5, який можна знайти в Україні за 4200 гривень і дорожче. Він відрізняється від C65 трохи меншим IPS-екраном на 6,58 дюйма і потужнішим чипом Helio G99.

На третє місце помістили Xiaomi Poco M6 Pro. Він пропонує 6,67-дюймовий AMOLED-екран на 120 Гц з піковою яскравістю 1300 ніт і чипом Helio G99 Ultra. Акумулятор ємністю 5000 мАг підтримує швидку зарядку потужністю 67 Вт. Серед ключових особливостей виділяють наявність стереодинаміків, захисту від пилу і бризок води IP54 і відразу 8/256 ГБ пам’яті в базовому варіанті. Його вартість в Україні починається від 7200 гривень.

Також до списку потрапили Poco F4 і Poco X6 Pro вартістю від 12 до 15 тисяч гривень.