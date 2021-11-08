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Магнитная буря в ноябре одна из самых сильных за последние годы

08.11.2021
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магнітна буря

Эксперты дали советы, как снизить негативное влияние магнитных бурь на организм.


В ноябре нас ожидает сразу несколько геомагнитных вспышек. Метеозависимым лучше готовится заранее. Отметим, что самой опасной датой было 4 ноября. В этот день произошла сильная вспышка на Солнце. 5-7 ноября произошла сильная магнитная буря. Ее последствия могут ощущаться 8 ноября в виде мигрени и проблем с давлением.

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Далее нас ожидает средняя по интенсивности буря с 15 по 18 ноября. Пик придется на 16 ноября.

Затем ожидается небольшая буря 29 ноября. Она может стать причиной плохого самочувствия.

Как снизить негативное влияние геомагнитных волн

Чтобы снизить стресс на организм в период геомагнитной активности на солнце нужно заранее подготовиться. Спите по 8 часов, откажитесь от алкоголя, курения и кофе. Отдайте предпочтение травяному чаю, много гуляйте на свежем воздухе. А если станет совсем плохо, перестрахуйтесь и посетите врача.

Чтобы защитить себя, соблюдайте ряд рекомендаций:

  • пейте много воды и травяного чая;
  • откажитесь от кофе, тяжелой и жирной пищи;
  • обеспечьте умеренные физические нагрузки;
  • хорошо высыпайтесь, от 8 до 10 часов;
  • избегайте стресса и побольше гуляйте на свежем воздухе.

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08.11.2021
1 хвилина на прочитання

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