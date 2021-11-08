Магнитная буря в ноябре одна из самых сильных за последние годы

Эксперты дали советы, как снизить негативное влияние магнитных бурь на организм.





В ноябре нас ожидает сразу несколько геомагнитных вспышек. Метеозависимым лучше готовится заранее. Отметим, что самой опасной датой было 4 ноября. В этот день произошла сильная вспышка на Солнце. 5-7 ноября произошла сильная магнитная буря. Ее последствия могут ощущаться 8 ноября в виде мигрени и проблем с давлением.

Далее нас ожидает средняя по интенсивности буря с 15 по 18 ноября. Пик придется на 16 ноября.

Затем ожидается небольшая буря 29 ноября. Она может стать причиной плохого самочувствия.

Как снизить негативное влияние геомагнитных волн

Чтобы снизить стресс на организм в период геомагнитной активности на солнце нужно заранее подготовиться. Спите по 8 часов, откажитесь от алкоголя, курения и кофе. Отдайте предпочтение травяному чаю, много гуляйте на свежем воздухе. А если станет совсем плохо, перестрахуйтесь и посетите врача.

Чтобы защитить себя, соблюдайте ряд рекомендаций: