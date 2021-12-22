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Названо умови відключення електроенергії для українців по вечорах

Без світла залишимось через нестачу води у річках.

22.12.2021
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Дефіцит пального, на який постійно скаржаться владні органи, навряд призведе до віялових відключень електроенергії. Натомість експерти називають зовсім іншу причину можливого енергодефіциту. Які ж проблеми енергетичної галузі можуть залишити нас без світла?


Як пояснив Геннадій Рябцев, провідний спеціаліст науково-технічного центру «Психея», придбаного наразі вугілля українським ТЕС повинно вистачити до кінця опалювального сезону. Адже частину проплаченого пального ще просто не встигли транспортувати на територію країни.

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Чому ж тоді у ЗМІ так гаряче обговорюють можливість віялових відключень електропостачання? Річ у тому, що більшість вітчизняних теплових електростанцій працюють лише на одному енергоблоці. А оскільки обладнання на них вже давно не оновлювалося, існує ризик їх відключення для проведення профілактичного ремонту.

Натомість гідроелектростанції, які в період простою ТЕС могли б компенсувати енерговтрати, не зможуть повною мірою виконати покладене на них завдання. І не дивно. Рівень води у річках протягом зимового сезону є надзвичайно низьким. Відповідно різко падають і виробничі потужності ГЕС.

Звісно не варто забувати й про атомні електростанції. Та враховуючи, що зараз на повну потужність працюють 14 із 15 наявних енергоблоків, під кінець опалювального сезону їм також знадобиться технічне обслуговування й заміна відпрацьованого палива.

З огляду на таку ситуацію в енергетичному секторі, Геннадій Рябцев не виключає можливість систематичних відключень світла. Навіть якщо взимку нам і вдасться протриматися, то навесні, коли енергопідприємства почнуть плановий ремонт обладнання, електрики точно не вистачить на всіх.

Проте експерт підкреслює, віялові відключення торкнуться переважно великих промислових підприємств. А відмикати від електропостачання побутових споживачів будуть лише у самому крайньому випадку. Тож українцям не доведеться згадувати далекий 2014 рік, коли вечори при свічках були для нас нормою.

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22.12.2021
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