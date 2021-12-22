Названо умови відключення електроенергії для українців по вечорах

Дефіцит пального, на який постійно скаржаться владні органи, навряд призведе до віялових відключень електроенергії. Натомість експерти називають зовсім іншу причину можливого енергодефіциту. Які ж проблеми енергетичної галузі можуть залишити нас без світла?





Як пояснив Геннадій Рябцев, провідний спеціаліст науково-технічного центру «Психея», придбаного наразі вугілля українським ТЕС повинно вистачити до кінця опалювального сезону. Адже частину проплаченого пального ще просто не встигли транспортувати на територію країни.

Чому ж тоді у ЗМІ так гаряче обговорюють можливість віялових відключень електропостачання? Річ у тому, що більшість вітчизняних теплових електростанцій працюють лише на одному енергоблоці. А оскільки обладнання на них вже давно не оновлювалося, існує ризик їх відключення для проведення профілактичного ремонту.

Натомість гідроелектростанції, які в період простою ТЕС могли б компенсувати енерговтрати, не зможуть повною мірою виконати покладене на них завдання. І не дивно. Рівень води у річках протягом зимового сезону є надзвичайно низьким. Відповідно різко падають і виробничі потужності ГЕС.

Звісно не варто забувати й про атомні електростанції. Та враховуючи, що зараз на повну потужність працюють 14 із 15 наявних енергоблоків, під кінець опалювального сезону їм також знадобиться технічне обслуговування й заміна відпрацьованого палива.

З огляду на таку ситуацію в енергетичному секторі, Геннадій Рябцев не виключає можливість систематичних відключень світла. Навіть якщо взимку нам і вдасться протриматися, то навесні, коли енергопідприємства почнуть плановий ремонт обладнання, електрики точно не вистачить на всіх.

Проте експерт підкреслює, віялові відключення торкнуться переважно великих промислових підприємств. А відмикати від електропостачання побутових споживачів будуть лише у самому крайньому випадку. Тож українцям не доведеться згадувати далекий 2014 рік, коли вечори при свічках були для нас нормою.