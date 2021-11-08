Доллар стремительно дешевеет: стоит ли ждать курса по 25

В середине ноября курс американской валюты опустится до 26 грн. за доллар, снизившись на 15 копеек. Главная причина – массовый сбыт долларов компанией «Укрэнерго».





Компания «Укрэнерго» получила 825 млн. долларов за размещение облигаций. Из них 180 млн. долларов было продано через банки-партнеры. Об этом рассказал Андрей Шевчишин, руководитель аналитического отдела Forex Club.

Такие действия со стороны «Укрэнерго» спровоцировали снижение стоимости доллара в Украины. За счет продажи остальной суммы ожидается еще более значительная стабилизация гривны. Ожидается укрепление курса на фоне снижения спроса на валюту. Пока следим за отметкой 26$ и действиями Нацбанка, который в любой момент может скорректировать курс. Если рассматривать курс доллара в долгосрочной или среднесрочной перспективе, то снижение курса все же ожидается.

Кроме действий «Укрэнерго» повлияли на курс американской валюты другие факторы. Наиболее существенные:

сокращение энергетического импорта из-за подорожания газа;

высокие доходы за счет экспорта;

пассивная позиция покупателей доллара из-за внедрения карантинных ограничений в разных регионах страны.

Несмотря на ожидание осенней девальвации, курс доллара в ноябре 2021 года может достичь минимальной годовой отметки. Это приведет к удешевлению импортных товаров, и одновременно спровоцирует потери части доходов в бюджет с таможни. Также сокращаются доходы украинских экспортеров в гривневом эквиваленте.

В целом последствия снижения курса доллара больше негативные, чем положительные. Но пока рано говорить о стремительном падении курса доллара. Продолжаем следить за психологической чертой в 26 гривен за доллар.