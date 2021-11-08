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Доллар стремительно дешевеет: стоит ли ждать курса по 25

08.11.2021
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ПриватБанк

В середине ноября курс американской валюты опустится до 26 грн. за доллар, снизившись на 15 копеек. Главная причина – массовый сбыт долларов компанией «Укрэнерго».


Компания «Укрэнерго» получила 825 млн. долларов за размещение облигаций. Из них 180 млн. долларов было продано через банки-партнеры. Об этом рассказал Андрей Шевчишин, руководитель аналитического отдела Forex Club.

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Такие действия со стороны «Укрэнерго» спровоцировали снижение стоимости доллара в Украины. За счет продажи остальной суммы ожидается еще более значительная стабилизация гривны. Ожидается укрепление курса на фоне снижения спроса на валюту. Пока следим за отметкой 26$ и действиями Нацбанка, который в любой момент может скорректировать курс. Если рассматривать курс доллара в долгосрочной или среднесрочной перспективе, то снижение курса все же ожидается.

Кроме действий «Укрэнерго» повлияли на курс американской валюты другие факторы. Наиболее существенные:

  • сокращение энергетического импорта из-за подорожания газа;
  • высокие доходы за счет экспорта;
  • пассивная позиция покупателей доллара из-за внедрения карантинных ограничений в разных регионах страны.

долар

Несмотря на ожидание осенней девальвации, курс доллара в ноябре 2021 года может достичь минимальной годовой отметки. Это приведет к удешевлению импортных товаров, и одновременно спровоцирует потери части доходов в бюджет с таможни. Также сокращаются доходы украинских экспортеров в гривневом эквиваленте.

В целом последствия снижения курса доллара больше негативные, чем положительные. Но пока рано говорить о стремительном падении курса доллара. Продолжаем следить за психологической чертой в 26 гривен за доллар.

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08.11.2021
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