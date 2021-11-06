Украинцев ждет смена погоды: морозы уже не за горами

Суббота 6 ноября положит начало настоящим осенним холодам. Постепенное понижение температуры будет сопровождаться высокой влажностью и обильными дождями в центральных регионах страны. В эти выходные украинцам придется окончательно проститься с теплом.





Какой будет погода на выходных?

Согласно информации от украинского Гидрометцентра, текущие выходные развеют последние иллюзии о теплой осени. В субботу и воскресенье 6-7 ноября дневные температуры упадут до +11…+13 градусов. Ночью ожидается +3…+5 градусов. Дожди пройдут в основном в центре страны и на севере.

Также синоптики предупредили, что в ближайшие дни почти на всей территории Украины будут наблюдаться утренние туманы, вызванные высокой влажностью. Видимость на дорогах не будет превышать 200-500 м, так что если вы запланировали на выходные дальнюю поездку, не забудьте включить фары.

Когда ждать морозов?

Рассказали украинские прогнозисты и о том, когда украинцам ждать первых морозов. Значительное понижение температуры воздуха мы ощутим уже в понедельник 8 ноября. В этот день температура воздуха не будет подниматься выше +5…+7 градусов. Ночью обещают настоящие заморозки до -2…-3 градусов.

Снегопадов ждать пока не стоит. Лишь в Карпатах пройдут дожди, которые ночью перейдут в мокрый снег за счет снижения температуры. Но настоящих зимних вьюг на следующей неделе мы точно не увидим.

Зимние морозы и снегопады в Украину придут не раньше конца ноября. Постепенное понижение температуры, которое начнется на следующей неделе, станет настоящим предвестником зимы. На возвращение тепла украинцам надеяться уже не стоит. Ведь среднесуточная температура каждый день будет снижаться как минимум на 1 градус, постепенно двигаясь к отрицательным показателям.

Отечественные синоптики советуют украинцам понемногу готовиться к зиме. В первую очередь этот совет касается водителей, еще не успевших сменить летнюю резину на зимнюю. Ночные заморозки, которые начнутся в Украине уже через несколько дней, могут превратить утренние дороги в настоящий каток.