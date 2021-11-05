Підроблені масло та сир знайшли в українських магазинах: хто виробник

Нехай їжа буде ліками — ці слова належать великому Гіппократові. Звичайно всі люди з цією фразою згодні. З їжі організм бере не тільки енергію, але і всі необхідні вітаміни, речовини для нормальної життєдіяльності. Молочні продукти знаходяться в списку найбільш корисних для людини. На жаль не всі виробники продуктів харчування працюють, слідуючи Держстандартам і повчанням великих вчених.





Так нещодавно на українському ринку виявили черговий фальсифікат масла і сиру. Підроблену продукцію виробляли ТОВ “Оді” і ТОВ “Валківський молочний завод”, а знайшли їх у двох школах Кіровоградської області. Зараз у цій справі вже проводить розслідування Держспоживслужба. Продукти харчування вилучено та направлено на аналіз складу в лабораторії.

Лабораторна експертиза фальсифікатів

Коли відбуваються подібні випадки, продукцію відправляють на незалежну експертизу. Так було зроблено і з вилученою продукцією:

масло “Селянське” 73% жирності;

сир фасований кисломолочний 9% жирності.

У лабораторії знайшли невідповідність складам продукції, а саме наявність рослинних жирів. Такі продукти ні в якому разі не можна вживати в їжу дітям і навіть дорослим.

Рослинний жир, такий як пальмова олія (який найчастіше підмішують в продукцію), заборонений у багатьох країнах. Він небезпечний для здоров’я. Але багато виробників додають його, щоб здешевити собівартість товарів.

Що відомо про виробників

ТОВ “Оді” знаходиться в Хмельницькій області та ТОВ “Валківський молочний завод” розташований в Харківській області. Раніше ці підприємства не були викриті у виробництві фальсифікату.

Тепер же на них пройде цілий ряд перевірок, який вкаже чи випадково потрапив пальмовий жир в продукцію або це усвідомлене порушення. На сьогодні виробництво і там, і там призупинено.

Школи та садочки, де також було доставлено їх масло і сир повинні звернутися в Держспоживслужбу з відповідною заявою.